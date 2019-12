Vladimir Putin syyttää EU:ta hävyttömästä valheesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Neuvostoliitolla ei ollut Venäjän presidentin mukaan osaa eikä arpaa toisen maailmansodan syttymisessä.

Euroopan parlamentin hyväksymä kannanotto, jonka mukaan Neuvostoliiton ja natsi-Saksan vuonna 1939 solmima Molotov-Ribbentrop-sopimus johti toiseen maailmansotaan, on Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan vailla pohjaa.

Europarlamentaarikkojen näkemys Molotov-Ribbentrop-sopimuksen merkityksestä ”ei perustu mihinkään todelliseen”, toisen maailmansodan päättymisen 75-vuotisjuhlallisuuksia valmisteleville venäläisvirkailijoille puhunut Putin sanoi.

– He lähestulkoon syyttävät Neuvostoliittoa – natsi-Saksan ohella – toisen maailmansodan aiheuttamisesta. On kuin he olisivat unohtaneet, kuka hyökkäsi Puolaan 1. syyskuuta 1939 ja Neuvostoliittoon 22. kesäkuuta 1941, Venäjän presidentti päivitteli Deutsche Wellen mukaan.

Hän itse näyttää unohtaneen, että Euroopan etupiirijaon sinetöineen Molotov-Ribbentrop-sopimuksen seurauksena Neuvostoliitto hyökkäsi Puolaan 17.9.1939, Suomeen 30.11.1939 sekä miehitti Baltian maat ja osan Romaniasta.

Osa Venäjän narratiivia

Vladimir Putinin valikoiva muisti sopii Venäjän vallitsevaan narratiiviin, jossa sopimus natsi-Saksan kanssa pyritään esittämään osoituksena neuvostodiktaattori Josif Stalinin valtioviisaudesta. Talvisota Suomea vastaan halutaan kuitata maailmansotaan liittymättömänä erillissotana tai rajakahakkana eikä naapurimaiden tai niiden osien miehittämisessä nähdä mitään kyseenalaista.

Tässä narratiivissa keskiöön nousee ”suuri isänmaallinen sota”, jossa nimenomaan sankarillisen Neuvostoliiton selitetään vapauttaneen Euroopan natsi-Saksan ikeestä. Viimeaikaisissa venäläistulkinnoissa länsiliittoutuneiden sotapanoksen ja esimerkiksi niiden kesäkuussa 1944 toteuttaman Normandian maihinnousun merkitystä on entistä voimakkaammin vähätelty.

Presidentti Putin antoi puheenvuorossaan ymmärtää, että lopullinen totuus toisesta maailmansodasta löytyy Kremlin arkistoista.

– Tulemme edelleen puhumaan näistä tapahtumista – suuren isänmaallisen sodan tosiasioista – sekä paljastamaan ja julkaisemaan arkistomateriaaleja kokonaisuudessaan, hän ilmoitti.

Saksan ulkoministeri Joachim von Ribbentrop ja hänen neuvostoliittolainen virkaveljensä Vjatšeslav Molotov allekirjoittivat maidensa välisen hyökkäämättömyyssopimuksen Moskovassa 23. elokuuta 1939.

Euroopan parlamentti ehdottaa kannanotossaan, että 23. elokuuta julistetaan stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi. Muistopäivän tarkoituksena olisi vaalia Saksan ja Neuvostoliiton toteuttamien joukkomurhien ja -karkotusten uhrien muistoa, syventää demokratiaa, sekä lujittaa Euroopan rauhaa ja vakautta.