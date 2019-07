Vladimir Putin sukelsi Suomenlahden pohjaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin kävi lauantaina sukellusretkellä Suomenlahden pohjassa, tiedottaa Venäjän presidentin kanslia.

Putin sukelsi toisessa maailmansodassa Suursaaren edustalle uponneen neuvostoliittolaisen Sch-308 Semga -sukellusveneen hylylle. Hylky sijaitsee noin 50 metrin syvyydessä.

Tempauksella presidentti halusi kunnioittaa uponneen aluksen 40-henkisen miehistön muistoa. Merenpohjassa pidettiin minuutin hiljainen hetki. Hylkyyn kiinnitettiin samalla muistolaatta. Sukellus kesti noin tunnin.

Sukellusvene upposi vuonna 1942 törmättyään saksalaisten miinaan.

Vladimir Putinin sukelluksesta kertoi myös Ilta-Sanomat.

Vladimir Putin in a submersible craft inspected the ShCh-308 Syomga submarine, which sank during the Great Patriotic War https://t.co/RO38LuDLtM pic.twitter.com/J0sWNnCsQo

— President of Russia (@KremlinRussia_E) July 27, 2019