Vladimir Putin: Seuraamme tarkasti sotilaspolitiikan muutoksia rajallamme

Venäjän presidentti syyttää Natoa ja Yhdysvaltoja aggressiivisesta toiminnasta Euroopassa.

– Meidän on keskityttävä työssämme nyt ja tulevaisuudessa seuraaviin erittäin tärkeisiin asioihin. Ensinnäkin meidän on seurattava tarkasti muutoksia globaalissa valtatasapainossa sekä sotilaspoliittisessa tilanteessa, ensisijaisesti Venäjän rajojen lähellä kuten myös strategisesti tärkeillä alueilla, jotka ovat avainasemassa maamme turvallisuuden kannalta, Venäjän presidentti Vladimir Putin totesi perjantaina Kremlin tiedotteen mukaan.

Presidentti puhui Venäjän strategisten ohjusjoukkojen akatemiassa järjestetyssä puolustusministeriön johdon kokouksessa. Kokoukseen osallistui presidentin lisäksi muun muassa puolustusministeri Sergei Shoigu.

Vladimir Putinin mukaan Nato ja Yhdysvallat kehittävät nopeasti joukkojaan Euroopassa.

– Kuten tiedätte, Nato ja Yhdysvallat ovat hiljattain linjanneet puolustustrategiastaan. Se on hyökkäävä strategia, diplomaattisesti sanottuna. Sotilaskielessä puhuttaisiin aggressiivisesta. Meidän on otettava tämä huomioon käytännön työssämme.

Putin syytti Yhdysvaltoja keskimatkan ydinohjukset kieltävän INF-sopimuksen rikkomisesta ja luetteli erilaisia nykyisiä ja kehitteillä olevia amerikkalaisia ohjusjärjestelmiä.

– Meillä on suvereeni oikeus ja kaikki kyky vastata riittävästi ja nopeasti tällaisiin mahdollisiin uhkiin.

Vladimir Putin toisti usein kuullun väitteensä Venäjän rajoja lähestyvästä ”Naton infrastruktuurista”.

– Itse asiassa, kun me siirrämme joukkojamme omalla alueellamme, nähdään ja kuvataan se uhkana jollekulle. Kun taas ulkomaiset sotilastukikohdat ja infrastruktuuri lähestyvät meidän rajojamme ja uusia tukikohtia otetaan käyttöön, on se täysin hyväksyttävää. Ainakin niin näin toimivat ajattelevat, mutta emme me.

Vladimir Putinin mukaan on myös ”jotakin muuta” johon Venäjä tukeutuu asevoimiensa kehittämisen lisäksi.

– Sanoissani ei ole ironiaa: me luotamme rauhanomaiseen ulkopolitiikkaamme. Se on tärkeää, koska emme tarvitse loputonta määrää sotilastukikohtia ympäri maailmaa emmekä suunnittele maailmanpoliisin roolin ottamista.