Vladimir Putin saamassa murskavoiton Venäjän vaaleissa

Venäjän istuva presidentti on jatkamassa odotetusti uudelle kaudelle vaalien ensimmäisellä kierroksella. Vaalivilppiä pidetään jälleen todennäköisenä.

Venäläismedioiden ovensuukyselyt ja keskusvaalilautakunnan ensitiedot ennustavat Vladimir Putinille yli 70 prosentin kannatusta.

Vedomostin ovensuukysely ennustaa Putinille 73,9 prosentin tulosta. Toiseksi olisi tulossa kommunistipuolueen presidenttiehdokas, liikemies Pavel Grudinin, jonka arvioidaan saavan 11,2 prosenttia äänistä. Kolmas olisi kohulausunnoistaan tunnettu liberaalidemokraattien Vladimir Zhirinovski 6,7 prosentin kannatuksella.

Putinin tuloksen lisäksi mielenkiinto kohdistuu vaalien äänestysprosenttiin. Alle 70 prosentin jäävän äänestysaktiivisuuden on arvioitu luovan Putinille legitimiteettiongelmia. Ensitiedot äänestysvilkkaudesta kuitenkin viittaisivat prosentin nousevan tämän yli.

Vaaleihin on jälleen kohdistettu vilppiepäilyitä. Internetissä on muun muassa kiertänyt videoita, joissa vaalihuoneistoja valvovien kameroiden eteen asetetaan ilmapallo ennen ääntenlaskennan aloittamista. Lisäksi on raportoitu vaalihuoneistoista, joissa on tungettu pinotolkulla lipukkeita sähköiseen äänestyskoneeseen.

