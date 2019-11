Vladimir Putin raivona: He varastivat satoja miljoonia

Venäjän presidentti ryöpytti avaruuskeskushanketta hallituksen kokouksessa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei säästellyt sanojaan Venäjän hallituksen kokouksessa ryöpyttäessään Vostotšnyin kosmodromin jättihanketta.

– Tämä on sanottu sataan kertaan. ”Työskennelkää läpinäkyvästi. Suuria määriä varoja on allokoitu. Hanke on lähes kansallista luokkaa”. Ei. He varastavat satoja miljoonia. Satoja miljoonia. Kymmeniä rikosjuttuja on jo avattu, Putin totesi Kremlin tiedotteen mukaan.

Hänen mukaansa asioita ei ole saatu järjestykseen vaikka ihmisiä on pantu vankilaan.

Vostotšnyin kosmodromia alettiin rakentaa vuonna 2011. Hanke on ryvettynyt korruptio-ongelmissa. Venäjän median mukaan kosmodromin rakennustöiden aikana on kavallettu jopa 11 miljardia ruplaa eli liki 160 miljoonaa euroa.