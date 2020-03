Vladimir Putin: Presidenttikaudet voidaan nollata

Venäjän presidentti Vladimir Putin kannattaa omien virkakausirajoitustensa nollaamista.

Meduza-uutissivuston mukaan presidentti totesi valtioduumassa pidetyssä puheenvuorossa, että muutos edellyttäisi perustuslakituomioistuimen hyväksyntää ja kansanäänestystä.

Yhtenäinen Venäjä -puolue ilmoitti tiistaina kannattavansa Vladimir Putinin presidenttikauden jatkamista vuoden 2024 jälkeen.

Puolueen kansanedustaja Valentina Tereškovan esityksessä kausirajoituksista luovuttaisiin tai ne nollattaisiin. Muutos mahdollistaisi Putinin presidenttikauden jatkon ainakin vuoteen 2036 asti.

Vladimir Putin kertoi vastustavansa liberaalidemokraattisen puolueen Vladimir Žirinovskin ehdotusta ennenaikaisista vaaleista. Putin tarkensi duumalle, ettei kannata presidentin virkakausista luopumista, vaan ainoastaan kertaluonteista nollaamista.

IN SUM: Putin said he does not support proposals to hold snap parliamentary elections or eliminate presidential term limits, but he did endorse a proposal to zero his own presidential term clock, so long as Russia's Constitutional Court rules that this amendment is legal. https://t.co/4F3tm52fHF

— Meduza in English (@meduza_en) March 10, 2020