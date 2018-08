Vladimir Putin pelasti itsensä, mutta “hinta on järkyttävä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suosion putoaminen säikytti Venäjän presidentin.

Orastava kannatuskriisi on venäläistutkijan mukaan pakottanut Venäjän presidentti Vladimir Putinin esiintymään “kansakunnan isänä” tavallisen poliitikon tai virkamiehen sijaan.

– Presidentti oli täpärällä menettää statuksensa lippuun tai kansallislauluun verrattavana kansallisena symbolina ensi kertaa sitten alkuvuoden 2014, jolloin Krimin valtaus sai Putinin kannatusluvut nousuun, Carnegie Moscow Center -ajatushautomon vanhempi tutkija ja keskuksen Venäjän sisäpolitiikan tutkimusohjelman johtaja Andrei Kolesnikov kirjoittaa The Moscow Timesissa.

Yllättävä kannatuksen sukellus liittyy Venäjän eläkeuudistukseen. Se on nakertanut presidentin kannatusta. Riippumattoman Levada-tutkimuslaitoksen keräämien tietojen mukaan heinäkuussa enää 67 prosenttia vastaajista ilmoitti hyväksyvänsä Putinin toimet, kun vastaava luku vielä huhtikuussa oli 82 prosenttia. Luottamus presidenttiin on laskenut tammikuun 60 prosentista heinäkuun 48 prosenttiin. Vaikka absoluuttiset luvut ovat edelleen korkeita, pudotus on ollut hätkähdyttävän nopeaa.

Vladimir Putin ilmoitti keskiviikkona televisiopuheessaan lieventävänsä hallituksen päätöstä.

Isällisesti esiintynyt Putin pyrki perustelemaan eläkeratkaisun tarpeellisuutta. Naisten eläkeikää on tarkoitus nostaa 55:stä 60 vuoteen. Aiemmin tavoitteena oli 63 vuotta. Miesten eläkeikä nostetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti 60:stä 65 vuoteen.

Käytännössä eläkeuudistus merkitsee, ettei monikaan venäläinen selviä hengissä eläkeikään asti. Venäläismiesten elinajanodote on maailman terveysjärjestö WHO:n tilastojen mukaan 66 vuotta ja naisten 77 vuotta.

Andrei Kolesnikov huomauttaa, ettei Vladimir Putin myöntänyt keskiviikkona venäläispäättäjien virheitä vaan tyytyi selittämään kansalaisille, miksi uudistus tarvitaan. Sävy oli ystävällinen ja isällinen.

– Sävy, joka olisi voinut vaikuttaa itsehillinnän ja itsevarmuuden ilmaukselta, mutta joka paljasti hänen pelkäävän menettävänsä kansakunnan luottamuksen.

Vladimir Putin selitti pitkästi Venäjän ongelmia, kuten työikäisen väestön määrän vähenemistä ja eläkeläisten määrän kasvua.

– Hän jätti kuitenkin mainitsematta, että juuri hän ja hänen hallituksensa lakkasivat panemasta rahaa eläkerahastoon ja käyttivät rahat Krimin valtaukseen. Eikä Putin – itsekin eläkkeellä oleva upseeri – sanonut mitään siitä, että sotilashenkilöillä on yhä oikeus varhaiseen eläkkeeseen ja muihin etuihin.

Andrei Kolesnikov arvioi Vladimir Putinin pelastaneen itsensä toistaiseksi.

– Vaikka hänen kannatuslukunsa eivät kasvaisikaan, saattavat ne ainakin lakata putoamasta.

Kolesnikov huomauttaa kuitenkin, että “eversti Putinin pelastuksen hinta tulee osoittautumaan järkyttävän korkeaksi budjetille ja taloudelle”.

Hänen mukaansa presidentin tekemät muutokset merkitsevät, että säästöksi tarkoitettu eläkeuudistus tuleekin kalliiksi. Venäjän valtiovarainministeriön mukaan Putinin muutoksen hintalapuksi tulee noin 6,5 miljardia euroa seuraavan kuuden vuoden aikana.

– Kaikki tämä tapahtuu samalla, kun valtio etsii kuumeisesti rahaa toteuttaakseen Putinin toukokuun määräyksen sosiaalimenojen kasvattamisesta, eli lisäyrityksistä ostaa ihmisten uskollisuutta, Andrei Kolesnikov toteaa.

Tutkija huomauttaa, että Venäjä on jo muun muassa nostanut arvonlisäveroa 18 prosentista 20 prosenttiin. Vladimir Putinin lähipiiriläisen, Igor Setshinin johtama öljyjätti Rosneft on taas samalla saanut liki viiden miljardin euron verohelpotukset.

– Verratkaa näitä lukuja, Kolesnikov päivittelee.