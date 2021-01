Vladimir Putin: Palatsi ei ole minun

Venäjän presidentti kiistää omistavansa miljardirakennelmat Mustanmeren rannalla.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kommentoinut ensimmäistä kertaa vangitun oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin kohuvideota presidentin käyttöön Mustanmeren rannalle rakennetusta jättipalatsista.

Presidentti totesi Moscow Timesin mukaan maanantaina, ettei ehtinyt katsoa koko videota, koska hän on niin kiireinen. Putinin mukaan hän tutustui kuitenkin avustajiensa kokoamiin osiin videoista.

– Vastatakseni suoraan kysymyksiinne. Mikään tuossa minun omaisuudekseni listattu ei kuulu minulle tai lähisukulaisilleni eikä ole koskaan kuulunutkaan, Putin sanoi.

Presidentin väitteet ovat vähänkin kyseenalaisia. Navalnyin selvityksen mukaan palatsialue on pienen valtion kokoinen ja Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n ja presidentinhallinnon turvallisuusjoukkojen tiukassa valvonnassa. Alueen yli ei voi lentää ja sen lähellekin tulevat veneet käännytetään pois. Myös palatsihankkeen rahoituskuviot näyttävät kytkeytyvän suoraan presidentin tärkeimpään lähipiiriin ja henkilöihin, joiden on jo pitkään kerrottu hallinnoivan Venäjän presidentin salattua jättiomaisuutta.

Aleksei Navalnyin video on noussut suunnattomaksi hitiksi. Sitä oli maanantaina katsottu YouTubessa jo yli 86 miljoonaa kertaa. Alta löytyvällä videolla näkyvä Putinin palatsi on ollut avoin salaisuus jo vuosia. Siitä tai hankkeen taustasta ei ole kuitenkaan koskaan ennen julkaistu näin yksityiskohtaisia tietoja.

Navalnyin mukaan palatsikompleksin rakentaminen on maksanut noin 1,3 miljardia euroa. Muun muassa toimittaja-kirjailjia Catherine Belton on kertonut palatsista aiemmin menestyskirjassaan Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West (2020). Navalnyin selvityksessä valotetaan myös Vladimir Putinin KGB-taustaisen lähipiirin salattuja talouskytköksiä.