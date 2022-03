Vladimir Putin: Pakotteet kärjistävät tilannetta

Venäjän presidentti Vladimir Putin varoittaa muita valtioita asettamasta lisää pakotteita Venäjälle Ukrainan sotilasoperaation seurauksena.

Hänen mukaansa toimenpiteet voivat kärjistää tilannetta.

– Meillä ei ole vihamielisiä aikeita naapureitamme kohtaan, Vladimir Putin väitti valtiollisella Rossija 24 -kanavalla.

Venäjän hallituksen näkemys on, ettei naapurimailla ole syytä toimenpiteisiin, jotka heikentäisivät kahdenvälistä suhdetta Venäjään.

– Mielestäni kaikkien on ajateltava sitä, miten suhteet voidaan normalisoida, kuinka yhteistyötä voidaan tehdä ja suhteita kehittää tavalliseen tapaan, presidentti totesi.

BBC:n mukaan Vladimir Putin toisti väitteen, jonka mukaan maan asevoimat olisi vastannut ”tiettyihin epäystävällisiin toimiin Venäjää vastaan”.

Viime torstaina aloitetun suurhyökkäyksen arvioidaan johtaneen useiden satojen tai jopa tuhansien siviilien kuolemaan Ukrainassa. Yli miljoona ihmistä on paennut konfliktia maasta.

Extraordinary comments from Putin just now.

Says Russia has “no ill intentions towards its neighbours” and calls for international cooperation to return, for relations to normalize pic.twitter.com/r00LJCeLlI

— Polina Ivanova (@polinaivanovva) March 4, 2022