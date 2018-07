”Venäjä on yrittänyt tappaa minut 10 vuotta” – mitä Helsingissä sovittiin?

USA:ssa virkailijat pelkäävät presidentin hyväksyneen Venäjän pääsyn heidän kimppuunsa.

Verkkouutiset kertoi tässä jutussaan presidentti Vladimir Putinin Helsingin huippukokouksen lehdistötilaisuudessa oma-aloitteisesti puheessaan esiin ottamasta sijoittaja Bill Browderista. Häntä pidetään Putinin arkkivihollisena.

Venäjän virkailijoita ihmisoikeusrikoksista pakotteilla rankaisevan Magnitski-kampanjan vetäjä Bill Browder on paljastanut maan rikoksia ja korruptiota. Hänen mukaansa Helsingissä presidentit saattoivat sopia jotain paljon vakavampaa kuin on tajuttu:

– Putin tarjosi sallivansa amerikkalaisten tutkijoiden haastatella 12 Venäjän tiedusteluagenttia, jotka erityissyyttäjä Robert Mueller juuri asetti syytteeseen, vaihtokauppana siitä, että venäläiset pääsevät lähelle minua ja minua lähellä olevia. Tämä ei ole mikään merkityksetön uhka. Viimeiset 10 vuotta olen yrittänyt välttää Putinin hallinnon tappamaksi tulemista, ja sen haluun nähdä minut kuolleena on jo yhdistettävissä joukko ruumiita. Hämmästyttävästi (Donald) Trump seisoi hänen vieressään vaikuttaen nyökkäävän hyväksyvästi. Hän jopa sanoi pitävänsä sitä ”uskomattomana tarjouksena”, Bill Browder kirjoittaa Time-lehdessä.

Tilanteen tekevät vielä erikoisemmaksi Venäjän syyttäjänviraston julkistamat tiedot siitä, keitä kaikkia amerikkalaisia he vastavuoroisesti haluavat kuulla talousrikoksista Venäjällä epäiltyinä.

Heitä ovat muun muassa USA:n entinen Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaul, entinen apulaisulkoministeri David Kramer, agentit Todd Hyman, Alexander Schwarzman ja Svetlana Angert, USA:n ulkoministeriön tiedusteluvirkailija Bob Otto, entinen USA:n edustajainhuoneen virkailija ja Magnitski-lain kirjoittaja Kyle Parker ja ex-ulkoministeri/senaattori John Kerryn ex-neuvonantaja Jonathan Weiner.

Lisäksi Venäjä haluaa puhua Britannian MI6:n Christopher Steelen kanssa. Myös Browder on todellisuudessa Britannian kansalainen.

Kaikki ovat liittyneet Magnitski-lakeihin tavalla tai toisella. Samalla Venäjä pääsisi käsiksi erilaisiin USA:n tiedustelutietoihin ja -henkilöihin.

USA:n entinen Moskovan suurlähettiläs Michael McFaul suorastaan huutaa twitterissä lopettamaan tämän. Hän sanoo olevansa raivoissaan ja kaiken kuulostavan siltä, että presidentit sopivat asiasta suljettujen ovien takana Helsingissä.

– Trumpin hallinnon on puhuttava ääneen heti ja hylättävä nämä pyynnöt. Ei ole MITÄÄN yhtäläisyyttä Venäjän Bill Browderia kohtaan tekemän häirinnän ja Muellerin syytteiden välillä. Sanokaa se nyt, ulkoministeriö, Michael McFaul twiittaa.

Presidentti Trumpin lehdistösihteeri Sarah Huckabee Sanders totesi myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa, ettei USA sitoutunut asiaan ja he mahdollisesti antavat siitä lausunnon.

USA:n ulkoministeriön tiedottaja totesi tuntia myöhemmin, että Venäjän pyyntö on ”täysin naurettava”.

