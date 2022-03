”Vladimir Putin on vihainen, mutta hän ei ole itsetuhoinen”

Ukrainalaiset kukistavat lopulta Venäjän presidentti Vladimir Putinin asevoimat, arvioi Stanfordin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori ja entinen Yhdysvaltain Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaul.

– Ukrainasta tulee jälleen suvereeni ja vapaa. Vain kaksi kysymystä on vailla vastausta: Kuinka kauan se kestää? Ja kuinka monen ukrainalaisen täytyy kuolla ennen kuin Putinin sotilaat lopulta lähtevät, McFaul pohtii Washington Postin mielipidekirjoituksessa.

– Länsimaiden ja erityisesti Yhdysvaltojen tavoitteena on oltava Vladimir Putinin armeijan tappion jouduttaminen.

Hän luonnostelee kolme skenaariota Ukrainan sodan lopettamiseksi.

– Paras lopputulos Ukrainalle ja muulle maailmalle on tietysti Venäjän täydellinen tappio. Tässä skenaariossa Venäjän asevoimat eivät onnistu valloittamaan Ukrainan suuria kaupunkeja, mukaan lukien Kiovaa, kun taas nopea talouden romahdus Venäjällä pakottaa sen vetäytymään. Tämä tulos on toivotuin, mutta myös epätodennäköisin.

Toiseksi paras tulos on pattitilanne taistelukentällä, mikä luo kypsät olosuhteet ratkaisulle. Michael McFaulin mukaan sekä Putinin että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyn olisi vaikea hyväksyä tätä loppupeliä.

– Putinin olisi tunnustettava käyneensä järjetöntä sotaa, jossa hän tapatti tuhansia venäläisiä sotilaita ja tuhansia viattomia ukrainalaisia vain saavuttaakseen sen, mikä hänellä tosiasiassa jo oli – Krimin ja Donbassin alueen osien hallinta sekä Ukrainan puolueettomuus, McFaul toteaa.

– Tässä skenaariossa kodifioitaisiin rauhanratkaisu. Zelenskyn olisi myös suostuttava ehtoihin, kuten ehkä puolueettomuus, joita olisi vaikea hyväksyä.

Pahin lopputulos olisi suurten Ukrainan kaupunkien venäläismiehitys, jota seuraisi pitkittynyt sissisota.

– Ukrainalaiset jatkaisivat Putinin miehityksen vastustamista, kunnes venäläiset sotilaat palaisivat kotiin. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että ukrainalaiset jonakin päivänä vapauttavat jälleen maansa. Toisin kuin Neuvostoliiton johtaja Josif Stalinilla Itä-Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen, Putinilla ei ole riittävän suurta armeijaa, yhteistyöhön halukkaita kätyreitä tai pakottavaa ideaa ylläpitää Ukrainan miehitystä pitkään, McFaul kirjoittaa.

Hänen mukaansa kaikkien kolmen skenaarion perusteella on selvää, että sodan lopettamiseksi tarvitaan välittömästi lisää lännen sotilaallista apua.

– Lisää hävittäjiä, ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ja kauaskantoisia aseita. Samanaikaisesti lännen on kiristettävä talouspakotteita Venäjää vastaan joka ikinen viikko, kunnes jokin näistä kolmesta skenaariosta saavutetaan.

Michael McFaul korostaa, että Putinilla ei ole tällä hetkellä kannustinta neuvotella, jos hänen joukkonsa jatkavat etenemistä ja lähestyvät Ukrainan suuria kaupunkeja. Putin toivoo edelleen voittavansa.

McFaulin mukaan USA:n presidentti Joe Biden ei voi puuttua tilanteeseen liian voimakkaasti, koska se voisi laukaista ydinsodan.

– Molemminpuolinen varma tuho säilyy. Bidenin, Kiinan johtaja Xi Jinpingin ja muiden ydinasevaltojen johtajien on otettava suoraan yhteyttä Putiniin saadakseen takeet siitä, ettei hän aio räjäyttää planeettaa, McFaul sanoo.

– Mutta tätä pahinta mahdollista skenaariota ei voida käyttää tekosyynä Nato-maiden Ukrainalle lähettämiä uusia sotilastarvikkeita vastaan.

Jos Venäjän kärjistäviin toimiin liittyvän riskin voidaan arvioida olevan ydinasekynnyksen alapuolella, niin Putinin uhkaukset uusista toimista vastauksena hävittäjien tai ilmatorjuntaohjusjärjestelmien siirtoon jäävät McFaulin mukaan puheen tasolle.

Hän ei usko lentokoneiden tai ilmapuolustusjärjestelmien siirron laukaisevan kolmatta maailmansotaa.

– Ottaen huomioon kuinka huonosti Venäjän armeija on pärjännyt Ukrainan suhteellisen pientä armeijaa vastaan, niin voisiko Putin todella hyökätä maailman mahtavinta liittoumaa vastaan, kun sen ankkurina on maailman vahvin sotilaallinen suurvalta, Yhdysvallat?

– Putin voi olla vihainen ja epävakaa, mutta hän ei ole itsetuhoinen. Uhkaukset Naton etulinjan jäsenmaita vastaan muuttuvat vakaviksi vain siinä tapauksessa, jos Putin voittaa Ukrainassa, McFaul toteaa.

"Putin may be angry and unhinged, but he’s not suicidal. Threats to NATO front-line states become serious only if Putin wins in Ukraine." 2/ ENDhttps://t.co/qvA2U2MCy8

— Michael McFaul (@McFaul) March 18, 2022