”Vladimir Putin on tehnyt 20 vuotta törkeyksiä ilman mitään seurauksia”

Venäläinen shakkimestari ja oppositiovaikuttaja Garri Kasparov arvioi presidentti Vladimir Putinin hyökkäävän Ukrainaan, koska tämän aiempiin toimiin ei ole puututtu tarpeeksi tiukasti.

Hän huomauttaa Putinin hallinnon syyllistyneen lukuisiin vihamielisiin toimiin länsimaita vastaan. Kiivaista puheista huolimatta vastatoimet jäivät heikoiksi.

– Enemmän venäläistä maakaasua, huippukokouksia, viisumeita ja kiinteistöjä hänen mafialleen, Garri Kasparov kiteyttää.

Kremlin arkkivihollisena tunnettu Bill Browder kertoo Kasparovin arvion osuvan ”raivostuttavalla tavalla oikeaan”.

– Putin on tehnyt kammottavia asioita näiden kahden vuosikymmenen aikana, eivätkä ne ole johtaneet mihinkään seurauksiin. Ei ihme, että hän on nyt rohkaistunut hirvittäviin asioihin Ukrainassa. Pelkään, että tämä johtaa valtavaan verilöylyyn, mikä olisi voitu ehkäistä, Bill Browder tviittaa.

— Bill Browder (@Billbrowder) February 19, 2022