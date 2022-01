”Vladimir Putin on saanut väärää tietoa” – USA:n tiedustelun mukaan Kremlissä valmistellaan hyökkäystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaisten ja eurooppalaisten arvioiden Ukrainaan kohdistuvasta uhasta kerrotaan lähentyneen.

Yhdysvaltain senaattori Chris Murphyn mukaan amerikkalaiset ja eurooppalaiset käsitykset Ukrainan tilanteesta eroavat toisistaan yhä vähemmän.

Yhdysvallat on jo pitkään varoittanut Venäjän hyökkäysvalmistelujen Ukrainan rajalla olevan todellisia. Amerikkalaisilla on kuitenkin mediatietojen mukaan ollut vaikeuksia saada joitakin Euroopan liittolaisiaan samalle sivulle siitä, kuinka todennäköisenä Venäjän hyökkäystä voidaan pitää.

Ukrainassa tällä viikolla amerikkalaisdelegaatiossa vieraillut Murphy kertoo CNN:n haastattelussa, että erot arvioissa ovat nyt kaventuneet. Hänen mukaansa taustalla on se, että Yhdysvallat on pystynyt jakamaan yhä enemmän tietoa liittolaistensa kanssa.

– Kuten aina, Euroopassa on vähemmän halua asettaa kovia pakotteita Venäjälle. Tämä johtuu siitä, että pakotteet iskevät Eurooppaan kovemmin kuin Yhdysvaltoihin, Murphy toteaa.

Hänen mukaansa Venäjän presidentti Vladimir Putin pelaa tällä hetkellä huonoilla korteilla.

– Hän on käyttänyt viimeisen kahdeksan vuoden ajan kaikkia keinoja täysimittaista hyökkäystä lukuun ottamatta saadakseen Ukrainan takaisin vaikutuspiiriinsä.

– Hän ei ole onnistunut. On käynyt itse asiassa päinvastoin ja Ukraina on lähentynyt länttä entistä päättäväisemmin.

Chris Murphyn mukaan Kremlissä harkitaan nyt tavanomaista hyökkäystä eräänlaisena viimeisenä vaihtoehtona.

Senaattori avaa haastattelussa Yhdysvaltain tiedustelun tietoja ja maalaa synkän kuvan Moskovan tilannekuvasta.

– En tiedä, mitä hän [Vladimir Putin] aikoo tehdä. Tiedän, että tiedustelutiedot, jotka meillä on siitä, että Kremlissä suunnitellaan invaasiota, ovat vakavasti otettavia.

– Voimme vain odottaa ja toivoa, että hän alkaa saada parempia neuvoja. Se, mitä tiedän, on että Putin on saanut todella huonoa tietoa. Hänelle on kerrottu, että [Ukrainan] kansa ottaisi hänet vastaan vapauttajana.

Chris Murphyn mukaan Ukrainaa miehittäviä venäläisiä odottaisi todellisuudessa verinen kapina, joka saattaisi kestää jopa vuosikymmeniä.

– Toivottavasti edes osa tästä alkaa mennä perille [Putinille].

Venäjä on kerännyt viime aikoina valtavasti joukkoja Ukrainan lähelle ja esittänyt kovia uhkavaatimuksia Natolle ja länsimaille. Venäjän ja länsimaiden väliset neuvottelut tilanteen ratkaisemiseksi ovat toistaiseksi junnanneet paikallaan. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapaavat tänään Genevessä.