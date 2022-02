Kremlin väitetään laskeneen, että sota loppuisi parissa päivässä.

Viron puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali (evp.) ja nykyinen EPP-ryhmän europarlamentaarikko Riho Terras kertoo, ettei sota Ukrainassa ole edennyt Venäjän johdon suunnitelmien mukaan.

Hän on julkaissut Twitterissä väitteitä Kremlin tilannekuvasta. Terras kertoo tietojen olevan Venäjän presidentti Vladimir Putinin venäläisten oligarkkien kanssa pitämästä kokouksesta ja tulleen ukrainalaiselta tiedustelu-upseerilta.

Terrasin julkaisemat väitteet siitä, ettei sota ole sujunut Venäjän alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ovat linjassa useiden asiantuntija- ja tiedusteluarvioiden kanssa.

– Vladimir Putin on raivoissaan. Hän luuli, että koko sota olisi helppo ja että kaikki olisi ohi 1-4 päivässä, Terras siteeraa tietoja.

Hänen mukaansa venäläisillä ei ollut taktista suunnitelmaa. Entisen kenraalin jakamien tietojen perusteella Venäjällä on jo pulaa esimerkiksi ohjuksista. Niitä on hänen mukaansa jäljellä enää muutamaksi päiväksi ja siksi niitä käytetään säästellen.

– Jos Ukraina kykenee pidättelemään venäläisiä kymmenen päivää, on heidän [venäläisten] aloitettava neuvottelut, koska heillä ei ole rahaa, aseita tai resursseja. He eivät tästä huolimatta piittaa pakotteista, Riho Terras summaa.

Hän kertoo, että tietojen mukaan Venäjän erikoisjoukkoja on ollut Kiovan lähellä jo helmikuun 18. päivästä alkaen. Venäjän tavoitteena on Terrasin mukaan ollut vallata Kiova ja nostaa valtaan Kremlille myönteinen nukkehallinto.

Vastaavaa tietoa on kerrottu aiemmin julki Ukrainan tiedustelusta.

– He valmistelevat provokaatioita siviiliväestöä, naisia ja lapsia, vastaan lietsoakseen paniikkia. Tämä on heidän valttikorttinsa, Terras kirjoittaa.

– Koko Venäjän suunnitelma nojaa paniikkiin – siihen, että siviilit ja asevoimat antautuvat ja [Ukrainan presidentti Volodymyr] Zelenskyi pakenee. He odottavat Harkovan antautuvan ensin, jotta muut kaupungit tulisivat perässä välttääkseen verenvuodatuksen. Venäläiset ovat shokissa kohtaamastaan rajusta vastarinnasta, hän jatkaa.

Riho Terrasin mukaan ukrainalaisten on vältettävä paniikkia.

– Ohjusiskuja tehdään pelotteeksi. Venäläiset ampuvat niitä summittaisesti osuakseen ”vahingossa” asuinrakennuksiin ja saadakseen hyökkäykset vaikuttamaan suuremmilta kuin ne ovat. Ukrainan on pysyttävä vahvana ja meidän on annettava apua, Viron asevoimien entinen komentaja sanoo.

Riho Terras vetoaa ihmisiin, jotta he jakaisivat tätä tietoa eteenpäin.

– Tilanne on vaikea Venäjälle, mutta se on vaikea myös Ukrainalle, jos länsi ei anna merkityksellistä tukea.

2/7 Russians didn’t have a tactical plan. The war costs about $20 bln/day. There are rockets for 3-4 days at most, they use them sparingly. They lack weapons, the Tula and 2 Rotenberg plants can’t physically fulfil the orders for weapons. Rifles and ammo are the most they can do. — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022

4/7 If Ukraine manages to hold the Russians off for 10 days, then the Russians will have to enter negotiations. Because they have no money, weapons, or resources. Nevertheless, they are indifferent about the sanctions. — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022

6/7 Russia’s whole plan relies on panic – that the civilians and armed forces surrender and Zelensky flees. They expect Kharkiv to surrender first so the other cities would follow suit to avoid bloodshed. The Russians are in shock of the fierce resistance they have encountered. — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022

8/7 Spread this information so the world would realise how important it is to assist Ukraine right now and without hesitation! It is difficult for Russia, but it is difficult for Ukraine as well if the West does not provide meaningul support! @EPPGroup @MFAestonia @MoD_Estonia — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022