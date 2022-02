”Vladimir Putin on jo hävinnyt tämän sodan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Menestyskirjailija Yuval Noah Hararin mukaan Venäjä kulkee kohti historiallista tappiota.

Historioitsija ja menestyskirjailija, professori Yuval Noah Harari sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putinin hävinneen jo sotansa Ukrainassa.

– Kun sotaa on kulunut alle viikko, näyttää yhä todennäköisemmältä, että Vladimir Putin kulkee kohti historiallista tappiota. Hän saattaa voittaa kaikki taistelut, mutta hävitä sodan, Harari sanoo Guardianin mielipidekirjoituksessaan.

Hän toteaa Venäjän presidentin unelman Venäjän imperiumin jälleenrakennuksesta perustuneen ajattelulle, jossa Ukraina ei ole todellinen kansakunta eivätkä ukrainalaiset todellinen kansa. Hararin mukaan Kremlin kuvitelmissa Kiovan, Harkovan ja Lvivin kaltaisten kaupunkien asukkaat janoavat Moskovan vallan alle.

– Venäjän despootti on kertonut tämän valheen niin moneen kertaan, että hän ilmeisesti uskoo siihen itsekin, Yuval Noah Harari kirjoittaa.

Putinin uhkapeli

Historioitsijan mukaan Venäjän presidentti lähti sotaan tietäen, että Venäjän asevoimat ovat ylivoimaiset Ukrainaan verrattuna, ettei länsi lähettäisi joukkoja Ukrainan avuksi ja olettaen, että moni Euroopan maa jahkailisi kovien pakotteiden suhteen.

– Näiden faktojen pohjalta hänen suunnitelmansa oli iskeä Ukrainaan kovaa ja nopeasti, tuhota sen johto, nostaa Kiovaan valtaan nukkehallinto ja kestää läntisten pakotteiden impotentti raivo.

Tähän suunnitelmaan liittyi kuitenkin Yuval Noah Hararin mukaan yksi tuntematon tekijä.

– Kuten amerikkalaiset oppivat Irakissa ja Neuvostoliitto Afganistanissa, maan valloittaminen on paljon helpompaa kuin sen hallussa pitäminen. Putin tiesi, että hänellä oli kyky vallata Ukraina – mutta hyväksyisikö Ukrainan kansa noin vain Venäjän nukkehallinnon? Putin päätti veikata, että he hyväksyisivät, hän kirjoittaa.

Hararin mukaan päivä päivältä on kuitenkin käynyt ilmeisemmäksi, että Venäjän presidentin uhkapeli on epäonnistunut.

Ukraina taistelee

Venäjän sota on tähän mennessä edennyt odotettua hitaammin. Tappiot ovat olleet suuria ja monien keskeisten kohteiden valloittaminen on epäonnistunut. Samalla kansainvälinen tuki Ukrainalle on vain kasvanut.

– Ukrainan kansa taistelee vastaan koko sydämellään, voittaen puolelleen koko maailman ihailun – ja voittaen sodan. Edessä on monia synkkiä päiviä. Venäjä saattaa yhä valloittaa koko Ukrainan. Mutta voittaakseen sodan, olisi Venäjän pidettävä Ukraina hallussaan, ja siihen he pystyvät vain, jos Ukrainan kansa sen sallii. Tämän toteutuminen näyttää yhä epätodennäköisemmältä, Yuval Noah Harari arvioi.

Hänen mukaansa jokainen tuhoutunut Venäjän tankki ja kuollut sotilas lisää ukrainalaisten taistelutahtoa ja jokainen kuollut ukrainalainen syventää kansan vihaa.

– Viha on tunteista rumin. Sorretulle kansalle se on kuitenkin kätketty aarre. Syvälle sydämeen kätkettynä se voi ruokkia vastarintaa sukupolvien ajan.

Moskova tarvitsisi Yuval Noah Hararin mukaan imperiumin palauttamiseksi Ukrainassa ”verrattain verettömän voiton, joka johtaisi verrattain vihattomaan rauhaan”.

– Vladimir Putin varmistaa, ettei hänen unelmansa toteudu vuodattamalla yhä enemmän ukrainalaista verta. Venäjän imperiumin kuolintodistukseen ei kirjata Mihail Gorbatshovin nimeä vaan Vladimir Putinin nimi.

Harari muistuttaa kansakuntien rakentuvan tarinoille. Käynnissä oleva sota luo hänen mukaansa niitä koko ajan lisää.

– Venäjän despootin tulisi tietää tämä paremmin kuin kenenkään. Hän eli lapsuutensa kuunnellen tarinoita venäläisten urheudesta Leningradin piirityksessä. Hän luo nyt lisää sellaisia tarinoita, mutta esittää itse [Adolf] Hitlerin roolia, Yuval Noah Harari sanoo.