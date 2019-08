”Vladimir Putin on jäämässä yksin”

Kreml toistaa professorin mielestä virheitä, jotka ovat johtaneet vallanvaihdoksiin naapurimaissa.

Moskovan viimeaikaiset mielenosoitukset kertovat Venäjän nykyhallintoa vastustavan demokratia-aktivismin uudesta noususta. Keskeisten oppositiopoliitikkojen ja satojen rauhanomaisten mielenosoittajien joukkopidätykset kuitenkin osoittavat, että presidentti Vladimir Putin on jälleen kerran päättänyt puolustaa asemaansa kovin ottein.

Amerikkalaisprofessori Stephen Sestanovichin mielestä tilanne kuitenkin näyttää presidentti Putinin kannalta huolestuttavalta.

– Hänen jalansijansa ei ole enää niin vakaa. Vuonna 1991 tapahtuneen Neuvostoliiton romahduksen jälkeen entisten neuvostotasavaltojen johtajat ovat tyypillisesti menettäneet otteensa vallasta tehtyään kaksi isoa virhettä. Herra Putin joukkueineen on nyt tehnyt ne molemmat, Sestanovich kirjoittaa The New York Times -sanomalehdessä.

– Virheistä ensimmäinen on röyhkeä vaalien manipulointi. Harva asia saa ihmisiä yhtä vihaisiksi, hän toteaa.

Muun muassa Georgian niin sanottu ruusuvallankumous vuonna 2003, Ukrainan oranssi vallankumous 2004 ja Kirgisian tulppaanivallankumous 2005 saivat hänen mukaansa alkunsa ääntenlaskussa tapahtuneesta vilpistä ja muista vaaleihin liittyneistä väärinkäytöksistä.

– Itse Venäjällä koko Neuvostoliiton jälkeisen ajan suurimmat mielenosoitukset olivat protesti tunnetusti korruptoituja vuoden 2011 parlamenttivaaleja kohtaan, Sestanovich muistuttaa.

Sestanovich on arvostetun amerikkalaisen Columbia-yliopiston professori, joka työskenteli 1997–2001 Yhdysvaltain ulkoministeriössä maansa Venäjä-politiikkaa valvovana virkamiehenä.

Virheistä ei osattu oppia

Toinen entisissä neuvostotasavalloissa toistunut virhe on Sestanovichin mukaan ollut se, että turvallisuusviranomaisten on sallittu käyttää väkivaltaa vailla pelkoa rangaistusseuraamuksista. Ukrainan vallankumous vuonna 2014 olisi hänen mielestään hyvinkin voinut jäädä toteutumatta, ellei Kremliä myötäilleen presidentti Viktor Janukovytšin alainen poliisi olisi kerta toisensa jälkeen hyökännyt Eurooppa-mielisten mielenosoittajien kimppuun.

– Nyt putinismi on jälleen rastinut tämän rankaisemattomuuden ruudun. Turvallisuuspalveluiden tekaistut todisteet tunnettua tutkivaa reportteria Ivan Golunovia vastaan heinäkuussa olivat niin räikeitä ja huonosti hoidettuja – ja synnyttivät sellaisen kritiikkimyrskyn – että Kreml määräsi hänet vapautettavaksi muutaman päivän kuluessa, Sestanovich sanoo.

Moskovan mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen ja oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin mahdollinen myrkytysyritys saattavat hänen mukaansa nyt laukaista kansalaisten keskuudessa yhtä raivoisan reaktion.

– Presidentti Putinilla oli tapana hoitaa tällaiset ongelmat taitavammin. Hänen diktatuurinsa on pehmeä, ja hän on vain harvoin riskeerannut asemansa massiivisilla pahoinpitelyillä tai verenvuodatuksella – tai liian ilmeisin väärinkäytöksin vaaliuurnilla, Sestanovich toteaa.

”Putin on nyt omillaan”

Nyt Vladimir Putinin tilanne on Sestanovichin mukaan monessa suhteessa aiempaa vaikeampi. Putin ei voi enää tavoitella uutta presidenttikautta ilman, että Venäjän perustuslakia muutettaisiin. Hänen kansansuosionsa on laskenut alhaisimmalle tasolle yli viiteen vuoteen. Hänen Yhtenäinen Venäjä -puolueensa on niin epäsuosittu, että se hävisi vuonna 2018 useita kuvernöörivaaleja ja menettää nyt ehdokkaitaan sitoutumattomille listoille. Maan talous on jähmettynyt stagnaatiotilaan, jonka loppua ei ole näkyvissä.

– Jotkut tutkijat sanovat, että tässä ympäristössä Venäjän viranomaiset kysyvät kaikilla tasoilla, kykeneekö Putin enää takaamaan institutionaalista ja yhteiskunnallista vakautta – ja heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan – kuten ennen. Jos hän ei siihen kykene, vaalien esittäminen vapaina ja reiluina saattaa alkaa tuntua sellaiselta ylellisyydeltä, johon hallinnolla ei enää ole varaa, Sestanovich toteaa.

Hän pitää mahdollisena, että presidentti Putin lähipiireineen on pian kompastumassa samankaltaisiin virheisiin, jotka ovat aiemmin johtaneet vallanvaihdoksiin Venäjän läntisissä naapurimaissa.

Koko parikymmenvuotisen valtakautensa ajan Putin on Sestanovichin mukaan nojautunut turvallisuuselimiä johtavien niin sanottujen voimaministeriöiden tukeen. Nyt tämä strategia saattaa kuitenkin olla kääntymässä itseään vastaan.

– Pitämällä (mahdolliset) tulevaisuudensuunnitelmansa salassa hän on valtuuttanut toiset tekemään omat ratkaisunsa, Sestanovich arvioi.

Hänen mukaansa jo yksikin Venäjän omiin kansalaisiin kohdistuva väkivaltainen virheliike saattaa nyt johtaa massiiviseen raivoon ja myllerrykseen.

– Kremlissä lähestytään todellakin tilannetta, jossa jokainen huolehtii vain itsestään. Presidentti epäilemättä ymmärtää, mitä se merkitsee hänelle: hänkin on nyt omillaan, Sestanovich päättelee.