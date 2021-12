Vladimir Putin on ajanut itsensä nurkkaan – ”Tämä ei lupaa hyvää”

Kremlin liikkumavara Ukrainan kriisissä kaventuu asiantuntijoiden mukaan uhkaavasti.

Venäjän presidentti Vladimir Putin toisti eilen Kremlin vaatimuksen Naton turvatakuista ja puolustusliiton itälaajenemisen pysäyttämisestä puhelinkeskustelussaan tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa. Venäjän presidentti vaati neuvottelujen aloittamista asiasta välittömästi.

Amerikkalaisen RAND Corporation -ajatushautomon vanhempi tutkija, Venäjän-tuntija Samuel Charap huomauttaa, että Putin esitti saman vaatimuksen eilen ilmeisesti myös Britannian ja Ranskan johtajille. Charap luonnehtii tätä suoranaiseksi ennätykseksi.

Kovassa linjassa on riskinsä.

– Hän ajaa itseään nurkkaan, jättäen kompromisseille hyvin vähän tilaa, Charap arvioi Twitterissä.

– Miten tällainen diplomaattinen liike voi päättyä muuhun kuin tappioon? Ja tässä tapauksessa asiat todennäköisesti menevät huonompaan suuntaan. Tämä ei lupaa hyvää, hän jatkaa.

Samaan ongelmaan on kiinnittänyt huomiota muun muassa Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman.

Hän pohtii, miksi Moskova vaatii poliittisesti mahdottomia ja jättää samalla itselleen varsin vähän tilaa peruuttaa. Samalla Venäjä on kerännyt suuret määrät joukkoja Ukrainan rajalle.

Kofman viittaa Twitterissä Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkovin koviin lausuntoihin. Rjabkov varoitti tällä viikolla Venäjän vastaavan ”sotilaallisesti ja sotilasteknisesti”, mikäli Nato ja Yhdysvallat eivät vastaa Venäjän esityksiin. Kofmanin Twitterissä jakamassa venäläisuutisessa ministeri korostaa Nato-sopimuksen kiireellisyyttä.

– Rjabkovin lausunnot viittaavat sisäisesti asetettuun aikarajoitteeseen, Kofman toteaa.

– Venäjä ei voi jatkaa tätä joukkojen sijoittelua loputtomiin ja tämä johtanee päätökseen toimimisesta tai toimimatta jättämisestä tulevina kuukausina, hän varoittaa.

Michael Kofman huomauttaa monien Venäjän nyt esittämistä vaatimuksista olevan tuttuja jopa vuosikymmenten takaa. Hänestä on vaikea ymmärtää, miksi ne tulisi nyt käsitellä tiiviissä aikataulussa.

– Ellei sitten tämä ”arvio mahdollisuuksista” ole sidottu odotettuun päätökseen voimankäytöstä tulevina kuukausina, hän pohtii.

Its difficult to see why demands for security guarantees/assurances, many of which are decades old, must suddenly be addressed on a compressed time table. Unless this 'assessment of the chances' was tied to an anticipated decision on use of force in coming months.

