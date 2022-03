”Vladimir Putin – Nürnbergin tuomioistuin odottaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän presidentin rikokset vertautuvat Nicolas Tenzerin mielestä natsi-Saksan johtajien tekoihin.

Vladimir Putinin johtaman Venäjän asevoimat ovat ranskalaisprofessori Nicolas Tenzerin mukaan tappaneet syyrialaisia siviilejä jopa enemmän kuin pahamaineinen terroristijärjestö Isis. Kyse on hänen mukaansa rikoksista, joilta länsivaltojen johtajat ovat ummistaneet silmänsä.

– Poliittiset johtajamme eivät varmasti olisi kätelleet [Isis-johtaja] Abu Bakr al-Baghdadia tai Osama Bin Ladenia, mutta Putinia he kättelivät ja puhuttelivat häntä toisinaan etunimellä. He ovat sanoneet häntä ”kumppaniksi” tai jopa ”ystäväksi”, Tenzer sanoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Mutta mikä on näiden miesten todellinen ero, hän kysyy.

– Ensinnäkin Venäjän johtaja käyttää solmiota ja johtaa YK:n turvallisuusneuvostoon pysyvästi kuuluvaa ydinasevaltiota. Toiseksi hän on tappanut ihmisiä vielä enemmän kuin kaksi ensin mainittua.

Lännessä on havahduttu Tenzerin mielestä aivan liian myöhään siihen, että Putinin keinoarsenaalissa rikos ei ole vain väline, vaan päämäärä sinänsä – tapa terrorisoida siviiliväestöä ja saada se antamaan periksi. Tuhoaminen on hänen mukaansa Putinin ideologian ytimessä.

– Putin kuuluu järjestäytyneen rikollisuuden maailmaan, kuten Catherine Belton on kirjassaan Putinin kansa ansiokkaasti osoittanut. Rikollisilla voi olla myös ideologia: rikoksen ideologia, Pariisin maineikkaassa Sciences Po -yliopistossa työskentelevä Tenzer toteaa.

”Rikosten mittakaava on valtava”

Ukrainaa vastaan aloittamallaan häikäilemättömällä hyökkäyksellä Putin on Tenzerin mukaan ylittämässä kaikki aiemmat, Tšetšeniassa, Georgiassa, Syyriassa ja muualla toteuttamansa rikokset.

– Ukrainalaiset on tuomittu kuolemaan tai orjuuteen, Tenzer sanoo.

– Valko-Venäjä vapaana kansakuntana on jo tuhottu, valkovenäläiset alistettu siirtomaa-asukkaiden asemaan ja heidän sankarillinen vastarintansa kohdannut marttyyrikuoleman. Seuraavaksi vuorossa ovat Baltian maat ja kenties koko Eurooppa, hän toteaa.

Putinin ja hänen kumppaniensa rikokset ovat Tenzerin mukaan jo tähän mennessä mittakaavaltaan niin valtavia, että heidät kaikki olisi saatettava uuden Nürnbergin tuomioistuimen eteen samaan tapaan kuin natsi-Saksan johtajat toisen maailmansodan päätyttyä. Osaa heistä syytettäisiin sotarikoksista, osaa avunannosta tai tapahtuneiden rikosten puolustelusta.

– Tämä on ehdottoman välttämätöntä periaatteidemme ja arvojemme vuoksi. Kuten entisessä Jugoslaviassa, Ruandassa, Kambodžassa ja muualla, vanhentumattomien rikosten rankaiseminen on poliittinen ja moraalinen velvollisuus, hän painottaa.

Tuomioistuin lähettäisi Tenzerin mukaan viestin siitä, että paitsi Putin, myös kaikki hänen rikoksiinsa osallistuneet aina rivisotilaita myöten, saavat rangaistuksensa.

– Ihannetilanteessa syytteet näistä rikoksista nostaisi [Haagin] kansainvälinen rikostuomioistuin. Sen toimintaan nykyisin kohdistuvat rajoitukset jättävät kuitenkin vain vähän onnistumisen mahdollisuuksia, hän sanoo.

– Kremlin on 22 vuotta jatkuneiden rikostensa jälkeen kohdattava Nürnbergin hetki. Se ei voi odottaa. Putin, sinun vuorosi tulee vielä.