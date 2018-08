Vladimir Putin nimitti filmitähden hoitamaan suhteita USA:han

Toimintaelokuvatähti Steven Seagal on nimitetty Venäjän ulkoministeriön erityislähettilääksi, kertoo BBC.

Venäjän ulkoministeriö tiedotti asiasta Facebookissa ja Twitterissä. Seagalin tehtävänä on edistää Venäjän ja USA:n suhteita. Ulkoministeriön mukaan Seagalin rooli rinnastuu UNICEFin hyvän tahdon lähettiläisiin.

Yhdysvalloista kotoisin olevalle Seagalille myönnettiin Venäjän kansalaisuus vuonna 2016. Toimintatähti on julkisesti ylistänyt Vladimir Putinin olevan yksi maailman mahtavimmista johtajista. Venäjällä suosittu toimintatähti on esiintynyt usein julkisuudessa Venäjän presidentin rinnalla.

Steven Seagal muistetaan erityisesti 80- ja 90-luvun toimintaelokuvista.

Steven Seagal @sseagalofficial, who is a Russian citizen, has been appointed as a special representative of the Russian Foreign Ministry @mfa_russia in charge of the 🇷🇺#RussiaUS🇺🇸 humanitarian ties

➡️ https://t.co/JxYrEdqoig pic.twitter.com/9Mo6CDxLF7

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) August 4, 2018