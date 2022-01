”Vladimir Putin näyttää jo hyökkäävän Ukrainaan”

Ukrainan valtion tietojärjestelmät joutuivat massiivisen kyberiskun kohteeksi ja asiantuntijat epäilevät Venäjää.

– Erittäin huolestuttavaa. Näyttää siltä, että Vladimir Putin hyökkää jo Ukrainaan vain päivä kolmen neuvottelukierroksen jälkeen, entinen Yhdysvaltain Venäjän-suurlähettiläs ja Stanfordin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Michael McFaul tviittaa.

Hän jatkaa toivovansa, ettei iskun takana ole suoraan Venäjän valtio, mutta sanoo pelkäävänsä, että asia on näin.

– Massiivinen kyberisku useille Ukrainan valtion verkkosivuille aamulla sisältäen uhkaavaa kielenkäyttöä kaikkia maan asukkaita kohtaan. Vielä liian aikaista tietää alkuperää, mutta tämä ei näytä yksityisten hakkerien iskulta, Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt puolestaan sanoo.

Monen ukrainalaisen ministeriön ja viraston sivut olivat laajan kyberhyökkäyksen jäljiltä nurin vielä perjantaina iltapäivällä. Iskun kohteiksi joutuneilla sivuilla julkaistiin uhkaava viesti, jossa muun muassa kehotettiin Ukrainaa ”pelkäämään pahinta”.

Yhdysvaltain Nato-lähettiläs Julianna Smith sanoi perjantaina Financial Timesin mukaan, että mikäli Venäjän syyllisyydestä saadaan todisteita, saattaisi se johtaa uusiin Venäjä-pakotteisiin.

Ukrainan viranomaisten mukaan maa on ollut jo pitkään jatkuvien Venäjän kyberhyökkäysten kohteena.

