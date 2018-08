Vladimir Putin: Nato siirtää joukkojaan ja ohjuksiaan lähemmäs rajojamme

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen ja Venäjän presidentit keskustelivat muun muassa taloudesta, transpondereista sekä Natosta.

– Emme siirrä sotilaitamme lähemmäs rajojamme, mutta Nato siirtää infrastruktuuriaan lähemmäs meidän rajojamme. Venäjä reagoi, kun Nato siirtää joukkojaan ja ohjuspuolustustaan lähemmäs maamme rajoja, Vladimir Putin totesi yhteisessä tiedotustilaisuudessa Sauli Niinistön kanssa Sotšissa.

– Järjestelmä ei ole vain torjuntajärjestelmä, vaan sitä voi käyttää myös keskipitkän matkan ohjusten ampumiseen, hän jatkoi.

Niin ikään Putinin mukaan Nato järjestää suuria sotaharjoituksia Venäjän rajojen lähellä, esimerkiksi Itämeren alueelle on tulossa suuri harjoitus.

Niinistö totesi, ettei Suomessa ei ole sellaisia ohjuksia, joihin Putin viittasi.

– On tärkeää, että teemme työtä, jotta keskinäinen ymmärrys maailmassa paranisi. Sillä tavalla koen tämän vierailuni, Niinistö sanoi.

Hän kertoi todenneensa Putinille kuusi vuotta sitten, että Suomi, kuten mikä tahansa maa, maksimoi mahdollisuutensa puolustautua.

Myös Sauli Niinistön esitys transpondereista, joka toisi sotilaskoneisiin lähettimet turvallisuuden lisäämiseksi Itämerellä, nousi esiin.

– Tuemme Niinistön aloitteita jännitteiden lieventämiseksi, esimerkiksi sotilaskoneiden lentojen suhteen. Nato ei ole suostunut tähän aloitteeseen, mikä ei mielestäni ole rakentavaa, Putin sanoi.

Hän totesi, että asiassa on teknisiä ongelmia, koska Nato ja Venäjä käyttävät erilaista tekniikkaa.

– Mielestäni itse ajatus on ajankohtainen ja jatkamme siitä keskusteluja.

Tapaamistaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa Helsingissä Putin piti hyödyllisenä ja kiitti Suomea sen isännöinnistä

– Tapaamiseni Trumpin kanssa oli myönteinen, mielestäni se oli hyödyllinen. Kukaan ei ajatellut, että lyhyt keskustelu ratkaisisi kaikki kiistakysymykset. Trump antoi omat käsityksensä, minä omani. Mielipiteiden vaihto on hyödyllistä. Pakotteet eivät ole rakentavia. Toivomme, että amerikkalaiset ymmärtävät, ettei tällaisella asenteella ole tulevaisuutta.

Hyvää yhteistyötä

Putinin mukaan Venäjän ja Suomen suhteilla on hyvän yhteistyön luonne. Suhteet ovat etenkin kaupallisia. Kauppavaihto on Putinin mukaan noussut parilla kymmenellä prosentilla tämän vuoden alusta.

– Venäjällä on paljon suomalaisyrityksiä, jotka ovat sijoittaneet Venäjälle noin 4,7 miljardia dollaria. Jos otetaan huomioon tytäryhtiöt, sijoitukset ovat noin 14 miljardia, hän sanoi.

– Olemme keskustelleet kaupallisista suhteista. Keskustelimme myös asioista, jotka kiinnostavat suomalaisia ja venäläisiä, koska ne koskevat arkea, etenkin ympäristöasioista, Putin kertoi.

Hänen mukaansa presidentit keskustelivat myös Syyriasta ja Ukrainan tilanteista.

– Niinistön kanssa on miellyttävää keskustella, keskustelut kehittävät maiden välisiä suhteita, Putin kehui.

Niinistö sanoi olevansa samaa mieltä siitä, että keskustelut olivat hyvin selkeät ja rakentavat.

– Nyt on ollut talouden osalta hyvää kehitystä, toivottavasti se jatkuu. Pikkuhuomiona joudun sanomaan, että kauppa on kovin alijäämäistä. Nyt kun se on tullut muodiksi siitä kansainvälisissä tapaamissa huomauttaa, tasavallan presidentti sanoi.