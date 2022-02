Vladimir Putin määräsi Venäjän ydinasejoukot valmiuteen

Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän ydinasejoukot valmiuteen, kertoo Financial Timesin toimittaja Max Seddon Twitterissä.

– Putin tapaa puolustusministeri (Sergei) Shoigun ja kenraali (Valeri) Gerasimovin Kremlissä, Seddon kirjoittaa.

Putinin mukaan lännen asettamat pakotteet ovat laittomia ja hän on käskenyt Venäjän “pelotevoimat” erityiseen valmiuteen.

– Länsimaat eivät ole vain ryhtymässä epäystävällisiin taloudellisiin toimiin maatamme vastaan, vaan suurten Nato-maiden johtajat antavat aggressiivisia lausuntoja maastamme, Putin sanoi.

Putin is meeting defense minister Shoigu and chief of general staff Gerasimov in the Kremlin.

He says western sanctions are "illegitimate" and has ordered to place Russia's deterrence – i.e. nuclear – forces on "a special regime of duty," per @tass_agency

— max seddon (@maxseddon) February 27, 2022