Vladimir Putin kielsi ikävät uutiset MM-kisojen ajaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viranomaiset eivät saa julkaista tietoja rikoksista jalkapallon MM-kisojen aikana.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt viranomaiset olemaan hiljaa ikävistä uutisista jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen ajaksi, uutisoi The Telegraph.

Poliiseja on kielletty julkaisemasta mitään tietoa MM-kisojen aikana tapahtuvista rikoksista. Viranomaiset on myös määrätty seuraamaan sosiaalista mediaa ja puuttumaan siellä leviäviin negatiivisiin tietoihin. Lehden mukaan Putinin tavoitteena on luoda Venäjästä kuvaa maana, jossa ei tapahdu rikoksia.

The Telegraphin käsiinsä saaman muistion mukaan mediapimennys alkoi 5. kesäkuuta ja päättyy 25. heinäkuuta.

Venäjän viranomaiset eivät ole julkaisseet myöskään tietoja MM-kisojen turvatoimista. Lehden mukaan turvatoimet ovat kuitenkin äärimmäisen tiukat terrori-uhan takia.

Kisakaupunkien turvallisuudesta huolehtivat kymmenet tuhannet poliisit yhdessä turvallisuuspalveluiden, kansalliskaartin ja erikoisjoukkojen kanssa. Moskovan stadionin läheisyyteen on myös siirretty ohjuslaukaisin sekä lennokkien häirintälaitteita.

Vladimir Putinin kerrotaan vedonneen henkilökohtaisesti poliiseihin, jotta MM-kisat sujuisivat ilman välikohtauksia.

– Kansakuntamme maine riippuu työnne perusteellisuudesta, presidentti sanoi helmikuussa pitämässään puheessaan.