Vladimir Putin joutui tiukille matkustajakoneen pudottamisesta: Näin hän selittää

Venäjän presidentti vaatii ’objektiivista ja kattavaa’ tutkintaa Ukrainan lentoturmasta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin pantiin ahtaalle Ukrainan lentoturmasta itävaltalaisen ORF-kanavan haastattelussa. Haastattelu on julkaistu kokonaisuudessaan Kremlin sivuilla.

Toimittaja Armin Wolf listasi Putinille ensin hiljattain julki tuodut virallisen tutkinnan tulokset, joiden mukaan Venäjältä Ukrainaan tuotu Venäjän armeijan Buk-ohjusjärjestelmä pudotti Malaysia Airlinesin lennon MH17 itäisen Ukrainan yllä vuonna 2014.

– On video, on puhelinkeskusteluja on kymmeniä silminnäkijöitä. Olette toistelleet noin vuoden verran, ettei tämä ole totta, mutta oikeastaan kukaan ei usko sanojanne, toimittaja toteaa suoraan Venäjän presidentille.

– Ettekö te tällä tavoin aseta venäläislausuntojen oikeellisuutta kyseenalaiseksi. Ehkä olisi jo aika myöntää, että itäisen Ukrainan kapinalliset käyttivät venäläistä kalustoa tehdäkseen tämän hirveän rikoksen, hän jatkaa.

Vladimir Putin aloittaa vastauksensa listaamalla Ukrainan konfliktin osapuolet ja toteamalla, että kaikki käyttävät venäläisiä tai neuvostovalmisteisia aseita. Hän ei lue Venäjää mukaan sodan osapuoleksi. Sen vakituisen armeijan osallistuminen Ukrainan sotaan on kuitenkin nykyisin jo julkinen salaisuus.

Toimittaja keskeyttää Putinin vastauksen ja toteaa, että matkustajakoneen pudottamiseen käytetyn ilmatorjuntaohjuspatterin alkuperä on ”tunnettu tosiasia”. Hän vaatii Putinia toistamiseen myöntämään, että ohjus tuli Venäjältä.

– Mikäli kokoat kaiken kärsivällisyytesi ja annat minun puha loppuun, saat tietää näkemykseni tästä asiasta, Putin toteaa.

Hän toistaa jälleen kommenttinsa venäläisaseista ja jatkaa syyttämällä turman tutkijoita venäläisten näkemysten sivuuttamisesta.

– Venäjän asiantuntijoita ei ole päästetty mukaan tutkintaan, meidän kantojamme ei ole otettu huomioon eikä ketään tutkinnassa kiinnosta kuunnella meitä. Ukrainalle, jolla on intressi tutkinnan tuloksissa, on puolestaan sallittu pääsy (tutkintaan). Samalla se on vastuussa vähintään siitä, että se epäonnistui estämään siviilikonetta lentämästä konfliktialueelle ICAO:n kansainvälisten sääntöjen vastaisesti, Vladimir Putin selvittää.

Venäjän presidentin mukaan ”emme ole vieläkään saaneet vastauksia joihinkin kysymyksiin liittyen Ukrainan ilmavoimien toimintaan alueella”.

– Tragedia, josta puhumme on karmea ja tunnen oloni vilpittömän surulliseksi uhrien ja heidän perheidensä puolesta, mutta tämän tutkinnan on oltava objektiivinen ja kattava, hän jatkaa.

Toimittaja yrittää taas keskeyttää presidentin. Putin kehottaa häntä olemaan kiirehtimättä.

– Anna minun puhua. Muuten tästä tulee sinun monologisi eikä haastattelua, Putin lataa.

Toimittaja ei luovuta. Hän toteaa silti väliin, että ohjuksen alkuperä tiedetään ja kysyy presidentiltä, mitä turmaa tutkivat Hollantia, Australia tai Malesia saavuttaisivat syyttämällä Venäjää, jos kyseessä ei olisi ollut Venäjän armeijan ohjus.

– Emme näe asiaa noin. Meillä on eri näkemys, Putin toteaa.

Hänen mukaansa Malesia on hiljattain sanonut, ettei Venäjän osallisuudesta ole todisteita.

– Mitä me tästä ajattelemme? Jos me todella haluamme pureautua tähän kamalaan tapahtumaan ja paljastaa kaikki seikat, joiden avulla lopullinen päätelmä voidaan tehdä, tulisi kaikki argumentit ottaa huomioon – mukaan lukien venäläiset. Olisi täysin reilua päästää venäläiset asiantuntijat mukaan tutkintaan.

Toimittaja vastaa turmaa selvittävän kansainvälisen tutkinnan itse asiassa ottaneen kaikki kannant huomioon. Seuraavaksi keskustelu kääntyy Krimiin.

Hollantilaisten vetämän kansainvälisen rikostutkinnan (JIT) keräämän todistusaineiston mukaan Venäjän 53. ilmatorjuntaprikaatin ohjusjärjestelmä ampui Malaysia Airlinesin lennon MH17 pudottaneen Buk-ohjuksen kapinallisten hallitsemalta alueelta Itä-Ukrainasta. Tämän jälkeen Buk vietiin nopeasti rajan yli takaisin Venäjälle.

Lento MH17 ammuttiin alas heinäkuun 17. päivänä vuonna 2014. Kaikki koneen 298 matkustajaa ja miehistön jäsentä menehtyivät turmassa. Valtaosa uhreista oli hollantilaisia.

