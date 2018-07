Vladimir Putinin jalkapallossa todella voisi olla vakoilulaite

Helsingin maanantaisen huippukokouksen lehdistötilaisuudessa koettiin kevyempi hetki, kun Vladimir Putin antoi päättyneiden jalkapallon MM-kisojen kunniaksi Donald Trumpille kisojen jalkapallon. Trump kiitti ja heitti pallon vaimolleen Melania Trumpille.

Verkkouutiset kertoi pikkulahjoituksen luomista isoista ongelmista tässä ja tässä. USA:n presidentti ei voi vastaanottaa toiselta valtionpäämieheltä lahjaa, ja pallon turvaongelmasta on puhuttu vakavasti.

Nyt TMZ-julkaisu kertoo haastatelleensa turvallisuusasiantuntijoita, joiden mukaan on yksinkertaista asentaa palloon vakoilulaite, jota on vaikea havaita. Ohut laite voidaan ommella pallon sisään.

Laitteen energialähde kestäisi noin kuukauden ajan tai pidempään. Laite ei välttämättä ole metallia eikä sitä tarvitse aktivoida heti.

NBC:n toimittaja Bill Neely kertoi lehdistötilaisuuden jälkeen nähneensä Secret Servicen miehen, joka laittoi juuri saatua lahjapalloa skannerin läpi Presidentinlinnan pihalla. Nelyn mukaan mies ei hymyillyt, kun hän yritti vitsailla asiasta.

I just saw a US Secret Service agent put the soccer ball Putin gave Trump through a security scanner outside the Pres. Palace. He didn’t smile when I joked about it.

— Bill Neely (@BillNeelyNBC) July 16, 2018