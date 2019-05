Vladimir Putin hyväksyi rajatun internetin – mahdollistaa sensuurin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansa ei kyselyn mukaan tue uutta Runet-lakia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti Venäjän hallinnossa valmistellun Runet-lain uutisoi Venäjän uutistoimisto TASS. Laki mahdollistaa Venäjän irtaantumisen maailmanlaajuisesta internetistä.

Joulukuussa esitelty laki ei ole kuitenkaan kansan suosiossa. Tuoreen kyselyn mukaan vain 23% venäläisistä kannattaa uudistusta.

Lain tarkoituksena on taata Venäjän kansalaisille sähköisen median saatavuus kriisitilanteessa. Tarkoituksena on, että venäläiset hankkisivat tietonsa vain Runetistä poikkeustilanteissa. Asiaa on spekuloitu, että se mahdollistaisi helpomman sensuurin.

Laki tulee voimaan tämän vuoden marraskuussa, jonka jälkeen teleoperaattorit ovat velvoitettuja noudattamaan sitä vuoteen 2021 asti kestävän siirtymäajan jälkeen.

Venäjän sisäisen verkon eli Russian Internetin kokeilut ovat osoittaneet Runetin mahdolliseksi. Testien tarkoituksena oli muun muassa kokeilla järjestelmän teknistä toteutusta.