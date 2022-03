Vladimir Putin hyökkäsi FSB:tä vastaan, päälliköt kotiarestiin

Venäjän presidentti Vladimir Putinin kerrotaan olevan erittäin tyytymätön turvallisuuspalvelu FSB:n toimintaan Ukrainassa.

Venäjän turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden asiantuntija, pitkän linjan toimittaja Andrei Soldatov toteaa Twitterissä presidentin ”hyökänneen” FSB:n ulkomaantiedustelua vastaan.

CEPA-ajatushautomon tutkijana työskentelevä Soldatov viittaa sisäpiirin lähteisiin ja kertoo, että tietojen mukaan osaston päällikkö Sergei Beseda ja hänen apulaispäällikkönsä on pantu kotiarestiin.

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-aho arvioi aikaisemmin tällä viikolla Venäjän tiedustelupalveluiden puutteiden tulleen esille hyökkäyksen ensipäivinä.

Hänen mukaansa turvallisuuspalvelu FSB, sotilastiedustelu GRU ja ulkomaantiedustelu SVR sortuivat virhearvioihin hyökkäysoperaation valmistelussa, ja niiden roolit olivat epäselvät.

Satoja Venäjän erikoisjoukkoja lähetettiin Ukrainaan suorittamaan tiedustelutehtäviä strategisissa kohteissa ennen hyökkäystä ja sen käynnistymisen jälkeen.

Suunnitelmat olivat Kremlin kokeneiden tiedustelujohtajien vastuulla, ja he pitivät Ohra-ahon mukaan kiinni vanhoista neuvostoajan strategioista. Hänen mukaansa niin sanottu maskirovka (sotilaallisen harhauttamisen keinot) oli suunnittelematonta.

Entisen tiedustelupäällikön mukaan GRU kärsi myös alueellisen koordinoinnin puutteesta. Entisen Neuvostoliiton alueen maat kuuluvat FSB:n vastuulle. Tästä syystä GRU:lla oli rajallinen asiantuntemus Ukrainassa.

Lisäksi SVR ei Ohra-ahon mukaan onnistunut ennakoimaan luomiensa verkostojen avulla Euroopan maiden hallitusten reaktioita hyökkäykseen. Analyysit alueesta olivat ristiriidassa kentällä vallitsevan tilanteen kanssa.

Eurooppa on asettanut yhtenä rintamana kovia pakotteita Venäjälle ja alkanut toimittaa aseellista ja taloudellista apua Ukrainalle.

Useat asiantuntijat ovat arvioineet jo aiemmin, että Moskovan hyökkäyspäätös perustui virheellisille arvioille ja Venäjä yllättyi lännen yhtenäisyydestä sekä Ukrainan asevoimien kyvystä vastarintaan. Venäjän sodanjohdon kerrotaan varautuneen lyhyeen sotaretkeen.

Ukrainan turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Oleksiy Danilov kertoi keskiviikkona, että Moskova on erottanut kahdeksan hyökkäystä johtavista kenraaleista päätettyään sotataktiikan muutoksista. Hänen mukaansa potkujen syynä on huono sotamenestys.

Putin appears to be truly unhappy with the FSB in Ukraine: he attacked the 5 Service SOiMS (FSB's foreign Intelligence branch). Sergei Beseda, head of the Service, and his deputy Bolukh, head of the DOI, placed under house arrest, according to my sources inside.

— Andrei Soldatov (@AndreiSoldatov) March 11, 2022