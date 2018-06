Vladimir Putin: He olisivat kuolleet heti, jos kyseessä olisi Novitshok

Venäjän presidentti Vladimir Putin vastasi vuosittaisessa Suora linja -ohjelmassaan venäläisten kysymykseen suorassa lähetyksessä. Hän sivusi vastauksissaan muun muassa Britannian hermomyrkkyiskua.

Entinen venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen Julia-tyttärensä myrkytettiin maaliskuussa Salisburyssä. Britannian mukaan aseena oli venälänen Novitshokina tunnettu hermomyrkky.

Iskusta on syytetty Venäjää. Putin kuittasi syytökset toteamalla, että Skripalit olisivat menehtyneet välittömästi, jos kyseessä olisi ollut Novitshok-myrkky.

Presidentti otti kantaa myös Britanniassa toimiviin venäläisiin liikemiehiin. Hän huomauttaa kehottaneensa venäläisiä liikemiehiä olemaan harjoittamatta liiketoimia lännessä ja erityisesti Iso-Britanniassa.

Lähetyksessä Putin kehottaa venäläisiä liikemiehiä sijoittamaan Venäjälle. Putinin mukaan lännessä liikemiehet tulevat kohtaamaan ainoastaan vaikeuksia.

— Suosittelen liikemiehillemme, että he pitäisivät pääomansa kotona, täällä missä he ovat sen ansainneetkin ja sijoittaisivat ne kotimaahan kehittääkseen Venäjän taloutta, Putin sanoo Radio Free Europen live-seurannan mukaan.

Putin’s not shedding tears in public for Russian businessmen who may be having problems with the UK authorities: “I warned our businessmen a few years ago this could happen & advised them to keep their capital in Russia & use it to develop Russia’s economy.”

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 7, 2018