”Vladimir Putin halusi armeijan, mutta unohti kertoa Sergei Shoigulle”

Asiantuntijan mukaan Kremlin oma järjestelmä estää sitä saavuttamasta tavoitteitaan.

Hyökkäys Ukrainaan on pakottanut Venäjän johdon ja kansan tunnustamaan ensi kertaa tosiasiat presidentti Vladimir Putinin ajasta, Venäjä-asiantuntija, Wilson Centerin Kennan Instituten vanhempi neuvonantaja ja journalisti Maxim Trudoljubov sanoo.

– Venäläisillä oli ennen tätä sotaa tiettyjä uskomuksia maastaan ja identiteetistään. Putinilla oli ennen tämän sodan aloittamista tiettyjä oletuksia ukrainalaisista, heidän maastaan ja heidän armeijastaan. Kaikki nämä osoittautuivat vääriksi, Trudoljubov kirjoittaa Twitterissä.

Tiedustelutietojen ja asiantuntija-arvioiden perusteella Moskova lähti Ukrainan sotaan odottaen nopeaa ja helppoa voittoa. Vain muutaman päivän mittaiseksi kuviteltu sota on kuitenkin kestänyt jo yli kuukauden ja Venäjän joukkojen tappiot ovat käyneet raskaiksi. Maasta on samalla tullut kansainvälinen paaria ja ennennäkemättömien talouspakotteiden kohde.

Maxim Trudoljubov selittää asetelmaa Vladimir Putinin rakentaman järjestelmän heikkouksilla. Hän muistuttaa, että viranomaiset ja päättäjät ovat Venäjällä vastuussa kansan sijasta vain esimiehilleen. Tämä tuottaa asiantuntijan mukaan kerroksittain silmänlumetta.

– Kaikki signaalit vääristyvät täysin matkalla huipulle. Putin oli täysin sokea ja kuuro todellisuudelle aloittaessaan tämän sodan.

Trudoljubovin arvio sopii julkisuudessa olleisiin väitteisiin eristäytyneestä ja yhä kapeammaksi käyvän myötäilijäjoukon ympäröimästä presidentistä.

Maxim Trudoljubov nostaa esimerkiksi Vladimir Putinin ja puolustusministeri Sergei Shoigun suhteen. Shoigun keskeisenä tehtävänä on ollut vuosien ajan Venäjän asevoimien modernisointi. Venäjän puolustusministeriö on viestinyt jo pitkään ulospäin kuvaa vauhdilla kehittyvästä sotavoimasta. Samalla Putinin mahdollisena seuraajaehdokkaana pidetty puolustusministeri on lähinnä kiillottanut omaa julkisuuskuvaansa.

– Putin halusi sotaan valmiin armeijan, joka kykenisi tunkeutumaan Ukrainan kokoiseen maahan. Hän kuitenkin ilmeisesti unohti kertoa tämän Shoigulle. Shoigu oletti, että tämä kaikki tehdään pääasiassa näön vuoksi. Hän on vetänyt massiivista itsekorostushanketta, rakennuttaen oudon sotilaskatedraalin, rikastuttaen lähipiiriläisiään ja tehden myös hieman töitä asevoimien eteen, mutta selvästi ei tarpeeksi, Trudoljubov summaa.

Todellisuus iskee kansaankin

Kremlin oma poliittinen järjestelmä estää asiantuntijan mukaan Moskovaa nyt saavuttamasta tavoitteitaan.

– Läntisten pakotteiden kova todellisuus alkaa iskeä. Pakotteet onnistuvat harvoin kuristamaan hallintoja, mutta niillä on pitkän aikavälin vaikutuksia valtioihin ja niiden kykyyn kukoistaa taloudessa ja teknologiassa. Pakotteet ruokkivat osaajien pakoa ja varjostavat yhteiskunnan tulevaisuutta, Maxim Trudoljubov sanoo.

Hän muistuttaa vaikutuksista tavallisiin venäläisiin.

– Venäläiset uskoivat, että heillä on voimakas valtio, suuri kulttuuri ja turvallinen asema kansainvälisessä yhteisössä sekä oikeudenmukaiseen sotaan (toinen maailmansota) perustuva kansallinen identiteetti. Oikeudettoman ja rikollisen sodan todellisuus pakottaa heitä (meitä) nyt pois moraaliselta mukavuusalueelta, Trudoljubov jatkaa.

Toinen maailmansota ja Neuvostoliiton sota-ajan historian valkopesu on ollut etenkin viime vuosina keskeinen osa Vladimir Putinin hallinnon retoriikkaa. Tämä näkynyt yhä enemmän niin sisä- kuin ulkopolitiikassakin. Ukrainan sotaakin on yritetty perustella ontuvilla puheilla ”denatsifikaatiosta”.

Maxim Trudoljubovin mukaan useimmat venäläiset, olivat he sitten Putinin kannattajia tai vastustajia, ovat ajatelleet olevansa natsi-Saksan päihittäneiden ylpeitä jälkeläisiä.

– Nyt venäläiset joutuvat kohtaamaan eristyksen todellisuuden. Sen, että heidät nähdään osittain tai kokonaan vastuullisina raa’asta sodasta, jota käydään heidän nimissään.

Trudoljubovin mukaan Ukrainan sota pakottaa esiin Venäjän valtion nykyiset ja menneet rikokset.

– Neuvostoliiton ja Venäjän valtioterrorin, miehitykset, karkotukset, brutaalit sodankäynnin tavat. Kykeneekö venäläinen yhteiskunta ymmärtämään tämän ja vastaamaan siihen asianmukaisesti, hän kysyy.

Asiantuntijan mukaan sota herättää myös kysymyksen siitä, onko venäläistä kansalaisyhteiskuntaa olemassa lainkaan.

– Minusta Venäjän yhteiskunnan ainoa mahdollisuus muodostaa itsensä uudelleen poliittisesti on asettaa syytteeseen oma valtionsa sen nykyiset johtajat, jotka veivät Ukrainan ja Venäjän tähän sotaan.

Maxim Trudoljubov näkee tulevaisuudessa kansainvälisen oikeudenkäynnin. Se ei kuitenkaan hänestä riitä.

– On kuitenkin Venäjän yhteiskunnan vastuulla löytää oma kykynsä toimia, tehdä omat johtopäätöksensä ja olla tottelematta rikollisia käskyjä. Venäjällä on vielä tulevaisuus, mikäli tämä on mahdollista.

Russian war planners assumed Ukraine would be brought to its knees in days; they are now confronted with the reality of Ukraine’s fierce resistance; the reality of their own inaptitude; corruption, of being organizationally and psychologically unprepared for this war 2 / — Maxim Trudolyubov (@russiafiles) March 28, 2022

There will be an international trial, but it is up to Russian society to discover its own agency, make its own judgements, and disobey criminal orders. If that is possible, there is a future for Russia. Ends — Maxim Trudolyubov (@russiafiles) March 28, 2022