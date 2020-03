”Vladimir Putin haluaa kääntää pandemian valtiksi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kreml näkee tutkijan mukaan koronaviruksen vievän kohti uutta maailmanjärjestystä ja etupiirijakoa.

Venäjän hallinto on Center for European Policy Analysis -ajatushautomon (CEPA) Venäjä-ohjelmaa johtavan Brian Whitmoren mukaan pyrkinyt jo pitkään kumoamaan kylmän sodan jälkeisen maailmanjärjestyksen ja palauttamaan etupiirijaon, jossa pienillä valtioilla on vain rajattu suvereniteetti.

– Nyt eräs Kremliin kytkeytynyt kommentaattori väittää, että pandemia ja sen aikaansaama hävitys voisivat edistää tuota tavoitetta, Whitmore sanoo CEPA:n tuoreessa artikkelissa.

Whitmore viittaa Kremlin äänenkannattajana tunnetussa Izvestija-lehdessä äskettäin julkaistuun Andrei Bystritskin kommenttiin, joka on otsikoitu ”Sodan sijasta koronavirus”. Siinä presidentti Vladimir Putinia lähellä olevan Valdai-klubin puheenjohtajana toimiva Bystritski muistuttaa suursotien usein johtaneen maailmanjärjestyksen merkittäviin muutoksiin.

– Kolmikymmenvuotinen sota johti Westfalenin järjestelmään, Napoleonin sodat Wienin kongressiin, ja toinen maailmansota antoi meille Jaltan. Olisiko [koronaviruskriisin] tehtävänä olla se luova tuho, joka välttämättä tarvitaan maailman järjestämiseksi uudella tavalla, Bystritski kysyy.

Kriittinen hetki lännelle

Bystritski väittää, että tilanteessa, jossa kansainvälinen yhteistyö on niukkaa ja EU:n piirissä tapahtuva koordinointi heikkoa, koronavirus paljastaa vallitsevan maailmanjärjestyksen puutteellisuuden. Länsi on hänen mukaansa reagoinut pandemiaan psykoottisesti, mikä tekee maailmanjärjestyksen luhistumisen entistä todennäköisemmäksi.

– Ilman tuhoa ei voida luoda uutta, Bystritski kirjoittaa.

Hän ennustaa pandemian laukaisevan prosessin, jossa ihmiset haluavat ”lakaista pois tarpeettomat instituutiot, säännöt ja eliitit”.

Vaikka Bystritski kirjoittaa suhteellisen maltillisin sanakääntein, on Whitmoren mukaan jo nyt selvästi nähtävissä, että Vladimir Putinin hallinto aikoo hyödyntää pandemiaa lännen horjuttamiseen ja uutta maailmanjärjestystä koskevien tavoitteidensa saavuttamiseen.

– Bystritski on tietysti väärässä vähätellessään koronaviruspandemian vakavuutta. Tämä kriisi kuitenkin ajoittuu lännen kannalta kriittiseen hetkeen ja keskelle merkittävää aatteiden ja arvojen konfliktia, Whitmore sanoo.

– Jos länsi ei kykene osoittamaan johtajuutta – ja johtamaan omalla esimerkillään – illiberaalit valtiot, kuten Putinin Venäjä, tulevat varmasti käyttämään kriisiä hyväkseen, hän varoittaa.