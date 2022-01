”Vladimir Putin hallitsee raunioita” – Venäjän joukot Kazakstaniin

Venäjän johtamien joukkojen kerrotaan auttavan maan tilanteen rauhoittamisessa.

IVY-maiden Kollektiivisen turvallisuusjärjestön joukot ovat saapuneet tänään Kazakstaniin. Venäjän johtaman monikansallisen joukko-osaston kerrotaan muun muassa suojelevan valtiollisia rakennuksia ja sotilaskohteita sekä ”avustavan tilanteen vakauttamisessa”. Kollektiiviseen turvallisuusjärjestöön kuuluvat Venäjän ja Kazakstanin lisäksi Armenia, Valko-Venäjä, Kirgisia ja Tadzikistan.

Kazakstan on ajautunut kaaokseen energian korkeiden hintojen laukaisemien protestien levittyä nopeasti koko maahan. Mielenosoitukset ovat kääntyneet avoimen poliittisiksi ja maan hallitus on eronnut. Mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen yhteenotot ovat olleet paikoin rajuja.

Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokayev on pyytänyt Venäjän apua ja syyttänyt levottomuuksista ”ulkomaiden kouluttamia terroristijengejä”. Asiantuntijoiden mukaan kyse on kuitenkin todellisuudessa jo pitkään kasautuneesta tyytymättömyydestä maan nykyiseen hallintoon ja sen kyvyttömyyteen tehdä uudistuksia.

– Protestoijat tunkeutuvat ulkomaisten medioiden toimituksiin Almatyssa ja viestivät, että haluavat elää kuin Ruotsissa tai Norjassa. Jos valta vaihtuu ja tällaista aletaan tavoitella poliittisesti, Kreml tuskin jää seuraamaan tapahtumia toimettomana, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkia, Venäjä-asiantuntija Jussi Lassila totesi Twitterissä keskiviikkona.

Lassila arvioi aiemmin, että Kazakstanin levottomuuksista voi olla tulossa ”musta joutsen Vladimir Putinin etupiirimanöövereille”.

Moskovan Carnegie Center -ajatushautomon vanhempi tutkija ja Venäjän sisäpolitiikan ohjelman johtaja Andrei Kolesnikov näkee tilanteessa kaikuja historiasta.

– Kollektiivinen turvallisuusjärjestö lähettää joukkoja. Katsotaanpa tätä historiallisesti: Kazakstanin tapaus (yksi monista) on jatkoa Neuvostoliiton sortumiselle, joka alkoi 1991. Putin esiintyy johtajana – muttei imperiumin – vaan sen raunioiden puheenjohtajana, Kolesnikov toteaa Twittrerissä.

Venäläistutkija toteaa, etteivät hänen ”dystooppiset ajatuksensa” Venäjän tunkeutumisesta Kazakstaniin osoittautuneetkaan niin dystooppisiksi.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt torstaina aamulla kuvia Kazakstanin suurimman kaupungin Almatyn kaduilla liikkuvista Venäjän sotilaista.

