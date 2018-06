”Vladimir Putin ei pelleile” – Kuvissa Venäjän epäilty ydinasevarasto Itämerellä

Federation of American Scientists -järjestön (FAS) mukaan Venäjän asevoimilla vaikuttaa olevan Itämeren rannikon Kaliningradin alueella ”aktiivinen ydinasevarasto”. Verkkouutiset kertoi asiasta ensin maanantaina. Nyt FAS on julkaissut satelliittikuviin perustuvan raporttinsa kokonaisuudessaan. Se löytyy tämän linkin takaa.

FAS:n mukaan Venäjän armeija on suorittanut viimeisen kahden vuoden aikana merkittäviä rakennustöitä Kaliningradin Kulikovossa sijaitsevassa kohteessa, jonka todetaan vaikuttavan ”aktiiviselta ydinasevarastolta”. Se sijaitsee vain noin 50 kilometrin päässä Puolan rajasta. Epäiltyjä ydinasebunkkereita on kaivettu esiin ja paranneltu. FAS arvioi, että varasto on palautettu operatiiviseen käyttöön tämän vuoden aikana.

Aidoilla ja suojavyöhykkeillä eristettyä kohdetta on kehitetty aiemmin vuosina 2002 ja 2010. Silloin siitä kerrottiin FAS:n ei-strategisia ydinaseita koskevassa raportissa.

– Viimeisin parannus herättää luonnollisesti kysymyksen kohteen käytöstä. Onko siellä nyt, onko siellä ollut tai tuleeko siellä olemaan tulevaisuudessa ydinkärkiä Venäjän alueelle sijoittamille ydinasekäyttöön soveltuville asejärjestelmille, FAS:n analyysissä kysytään.

Rakennustyöt herättävät myös kysymyksen siitä, onko kyse uudesta kyvystä ja muutoksesta Venäjän Kaliningradin ydinasestrategiassa vai pelkästään ikääntyvän laitoksen korjaustöistä ja jo olemassa olevan kyvyn säilyttämisestä.

– Venäjän hallitus on todennut useaan otteeseen, että kaikki sen ei-strategiset ydinkärjet pidetään ”keskusvarastossa”. Muotoilun on tavallisesti ymmärretty viittaavan suuriin varastoihin syvemmällä Venäjän alueen sisäpuolella. Kulikovon kohde voisi mahdollisesti toimia etulinjan varastona, johon taistelukärjet toimitettaisiin keskusvarastosta kriisin aikana.

Kulikovon bunkkeri on tiettävästi Kaliningradin ainoa ydinasevarasto. Myös muita Venäjän tunnettuja ydinasevarastoja on päivitetty viime vuosina.

FAS huomauttaa Naton kehottaneen Venäjää toistuvasti vetämään ydinaseitaan kauemmas puolustusliiton jäsenvaltioiden rajoista.

– Kun otetaan huomioon Venäjän tavanomaisten joukkojen modernisaatio, on ydinasekohteiden kehittämiselle Kaliningradissa entistä vähemmän, ei enemmän, perusteita, FAS toteaa.

Raportissa kiinnitetään huomiota myös Yhdysvaltojen presidentinhallinnon viimeisimpään ydinaseselvitykseen. Venäjää syytetään siinä ei-strategisten ydinaseiden määrän kasvattmisesta. Selvityksen mukaan Venäjällä on jopa 2 000 taktista ydinasetta. Luku vastaa FAS:n erillistä arviota.

Entinen Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Mark Hertling kommentoi uutista Twitterissä. Hän muistuttaa Kaliningradin keskeisestä sijainnista Baltian maiden ja Puolan välissä.

– Voidaan sanoa, että ”kuuma paikka”. (Venäjän presidentti Vladimir) Putin ei pelleile.

For those not familiar with Kaliningrad, it is a former Prussian/German port facility, between the Baltics and Poland. Now a Russian port, in Western Europe. Let’s just say a “hot spot.” Putin ain’t messing around. https://t.co/Un3UWVjuM0

— Mark Hertling (@MarkHertling) June 19, 2018