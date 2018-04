Saksan puolustusministeri: Vladimir Putin ei arvosta heikkoutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ursula von der Leyen haluaa kasvattaa Saksan sotilasmenoja miljardeilla euroilla.

Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen kehottaa omaksumaan nykyistä tiukemman asenteen Venäjän viimeaikaisia toimia kohtaan. Taustalla olevat tosiasiat ovat hänen mukaansa kaikkien nähtävissä.

– Venäjä on ottanut haltuunsa Krimin ja jatkaa Itä-Ukrainan kuristamista. Venäläislentäjien mattopommitukset ovat haudanneet alleen Aleppon, liittokansleri Angela Merkelin johtamia kristillisdemokraatteja edustava von der Leyen toteaa saksalaiselle Bild am Sonntag -lehdelle.

Hän muistuttaa Venäjän edelleen suojelevan Syyrian presidenttiä Bashar al-Assadia, jota syytetään laajamittaisista omiin kansalaisiinsa kohdistuneista sotarikoksista. Samaan aikaan useat länsimaat ovat jatkuvien venäläistä alkuperää olevien kyberhyökkäysten kohteena.

Venäjä, toisin kuin vapaat länsimaiset yhteiskunnat, näyttää von der Leyenin mukaan tarvitsevan viholliskuvia. Siksi on tärkeää, että länsi esiintyy Vladimir Putinin johtaman maan suuntaan yhtenäisenä ja vahvana.

– Presidentti Putin ei arvosta heikkoutta. Mielistely tai myötäily eivät tee häntä ystävällisemmäksi, puolustusministeri sanoo.

Venäjälle Itä-Ukrainan sotatoimien vuoksi asetettujen pakotteiden osittaistakaan huojentamista on von der Leyenin mukaan turha haikailla ennen kuin Kreml on toteuttanut kaiken sen, mihin se on Minskin sopimuksessa sitoutunut.

Myös Saksan tuore ulkoministeri, sosiaalidemokraatti Heiko Maas on puhunut aiempaa tiukemman Venäjä-politiikan puolesta.

– Olen vakuuttunut siitä, että Maasin johtopäätökset ovat täysin oikeita, von der Leyen sanoo.

Jotta Saksa kykenisi vastaamaan kumppaneilleen antamistaan sitoumuksista, maan on hänen mukaansa lisättävä puolustusmenojaan miljardeilla euroilla vuoteen 2021 mennessä.

”Syyriaan on saatava rauha”

Koventunut linja saa myös konkreettista sisältöä. Saksa olisi Ursula von der Leyenin mukaan voinut olla mukana Syyrian kemiallisten aseiden infrastruktuuria vastaan suunnatuissa ohjusiskuissa, mutta sellaista pyyntöä ei Washingtonista tällä kertaa tullut.

Toiveet aselevosta Syyriassa ovat hänen mielestään lisääntyneet iskujen myötä.

– On ehdottoman tärkeää, että Geneven rauhanneuvottelut kaikkien osapuolten kesken käynnistyvät uudelleen, hän sanoo.

Myös presidentti al-Assadin hallinnon on oltava osallisina rauhanprosessissa, jotta Syyria ei hajoa entistä pahemmin eivätkä valtiolliset rakenteet lakkaa olemasta, ministeri korostaa Irakin ja Libyan kokemuksiin viitaten.

– Pitemmällä aikavälillä on kuitenkin niin, että Syyria ja al-Assad eivät kaikkien hirmutekojen jälkeen ole yhteensovitettavissa, von der Leyen sanoo.

Juuri nyt kiireellisintä on hänen mukaansa varmistaa, että Syyriaan toimitettava humanitaarinen apu saavuttaa kaikki ne, jotka sitä tarvitsevat.

Kaikkein akuutein asia on ihmisten pelastaminen nälän ja lääkkeiden puutteen aiheuttamalta kuolemalta. Heti sen jälkeen tulevat sähkön- ja vedenjakelu sekä tuhoutuneiden alueiden jälleenrakennus. Tähän tarkoitukseen von der Leyen sanoo Saksan osoittaneen jo nyt useita miljardeja euroja.