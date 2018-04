Vladimir Putin Donald Trumpille: Meillä on maailman kauneimmat ilotytöt

The Hill uutisoi FBI:n erotetun johtajan James Comeyn kirjoittamista muistioista, jotka tulivat julki oikeusministeriön annettua ne USA:n kongressille.

Erään Comeyn muistion mukaan presidentti Donald Trump oli kertonut hänelle, että Venäjän presidentti Vladimir Putin oli sanonut Venäjällä olevan ”eräitä maailman kauneimmista ilotytöistä”.

Putin sanoi lauseen tammikuussa 2017 julkisesti Telegraph-lehdessä. Muistiossa ei todeta, milloin Trump olisi sanonut näin.

Donald Trump oli muistion mukaan kiistänyt hänestä Venäjä-tutkinnan yhteydessä esiin tulleet väitteet ja sanonut itseensä kohdistettuja ilotyttö-väitteitä roskaksi.

James Comey toteaa A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership -kirjassaan, että Trump ia häiritsi ”edes yhden prosentin mahdollisuus” että rouva Melania Trump uskoisi väitteitä.

James Comey Memos just out and show clearly that there was NO COLLUSION and NO OBSTRUCTION. Also, he leaked classified information. WOW! Will the Witch Hunt continue?

