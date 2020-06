Vladimir Putin: Baltian miehitys oli kansainvälisen oikeuden mukainen

Venäjän presidentti Vladimir Putin puolustaa Neuvostoliiton ja natsi-Saksan vuonna 1939 solmimaa Molotov-Ribbentrop-sopimusta, jossa Saksa tunnusti myös Suomen osaksi Neuvostoliiton etupiiriä. Lisäksi Putin kuvailee Baltian maiden neuvostomiehityksen tapahtuneen ”yhteisymmärryksessä”.

Putin kirjoittaa aiheesta yhdysvaltalaisen aikakauslehti The National Interestin torstaina julkaisemassa esseessä.

”Toisen maailmansodan 75-vuotispäivän todelliset opetukset”-otsikoitu essee ilmestyy Venäjän valmistautuessa koronan takia kesäkuulle siirrettyn voitonpäivän paraatiin. Esseessä Putin arvostelee kovin sanoin länsimaita niiden natsi-Saksaa kohtaan 1930-luvulla harjoittamasta ”myönnytyspolitiikasta”.

Tämän politiikan huipentumana presidentti pitää vuonna 1938 solmittua Münchenin sopimusta, jota Putin luonnehtii ”petokseksi”.

– Münchenin petos oli Neuvostoliitolle osoitus siitä, että länsimaat sopisivat turvallisuuskysymyksistä ottamatta sen intressejä huomioon. Itse asiassa ne voisivat jopa muodostaa neuvostovastaisen rintaman, jos tarvetta olisi, Putin kirjoittaa.

Putinin mukaan Neuvostoliitto oli viimeisiä Saksan kanssa hyökkäämättömyyssopimuksen solmineita eurooppalaisia valtioita. Vaikka ”(Josif) Stalinia ja hänen kätyreitään voidaan oikeutetusti syyttää useista asioista”, solmivat he natsien kanssa sopimuksen voittaakseen aikaa maansa puolustuksen vahvistamiseksi, Putin väittää.

Puolan itäosien miehittäminen ei myöskään ollut Neuvostoliiton alkuperäinen suunnitelma, presidentti kirjoittaa.

Putin syyttää eurooppalaisia poliitikkoja, ja etenkin Puolaa, Münchenin sopimuksen lakaisemisesta maton alle.

– Länsimaat eivät ole vielä julkistaneet kaikkia natsien kanssa laatimiaan sopimuksia, Putin vihjailee.

Baltian maiden miehitys tapahtui Putinin mukaan ”yhteisymmärryksessä” sekä ”kansainvälistä oikeutta kunnioittaen”.

Historiantutkijat kuitenkin tyrmäävät Putinin esittämät teesit. Historioitsija Sergey Radchenkon mukaan Putinin essee on ”raakaa propagandaa”.

– Jos Putin olisi historioitsija, ei tämä artikkeli olisi koskaan läpäissyt vertaisarviointia. Mutta hän ei ole. Hän pyrkii ainoastaan luomaan historiallista narratiivia, joka tukisi suuruudentavoittelua hänen pyrkiessä vakiinnuttamaan valtaansa.

– Joten minulta peukku alaspäin, valitettavasti, Radchenko kirjoittaa twitterissä.

So, a quick take on Putin's long-delayed article on WWII, published (omg) by the National Interest: https://t.co/6cdevOuAxX . The overall conclusion is of course it's a piece of crude propaganda. I'll give a few examples, though won't attempt a thorough analysis here.

If Putin were a historian, this paper would never have passed the peer review. But he is not. He is just writing up historical narrative that would support his shallow claims to greatness as he seeks to perpetuate his rule. So, thumbs down from me, alas.

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) June 18, 2020