Vladimir Putin antoi Venäjän armeijan rykmenteille Ukrainan kaupunkien nimet

Venäjän presidentti Vladimir Putin on nimennyt Venäjän armeijan yksiköitä ukrainalaisten kaupunkien mukaan. Venäläisen RBC:n mukaan kolme panssarirykmenttiä sai ukrainalaisnimet. Kaksi rykmenteistä nimettiin vieläpä Länsi-Ukrainan Lvivin ja Žytomyrin mukaan.

Kyse on virallisesti toisen maailmansodan taisteluiden muistoksi annetuista kunnianimityksistä. Samassa yhteydessä eri joukko-osastot saivat myös muun muassa valkovenäläisten ja puolalaisten kaupunkien nimiä.

Atlantic Council -ajatushautomon vanhempi tutkija, venäjän tuntija Anders Åslund pohtii twitterissä, mitä nimitykset oikein merkitsevät.

– Valmistautuuko (Putin) uuteen aggressioon Ukrainaa vastaan ennen oletettavasti voittoisaa huippukokousta ihailijansa (Yhdysvaltain presidentti Donald) Trumpin kanssa, Åslund kysyy.

