Vladimir Putin 2001: Pitää pystyä katsomaan ihmisiä silmiin

Radio Free Europe muistuttaa vanhalla videoleikkeellä Vladimir Putinin presidenttiyden alkuajan lausunnoista. Venäjän presidenttinä 2000 aloittanut Putin puhuu vuotta myöhemmin videoidulla dokumentilla kertoen silloisia ajatuksiaan vallasta.

– Monarkin elämä on varsin monimutkaista. Olen tavannut varsin monia eri maiden monarkkeja virallisilla käynneilläni, ja voin myös sanoa ettei heidän kohtalonsa inspiroi minua tulemaan samanlaiseksi, Vladimir Putin sanoo.

– Heidän elämänsä on vaikeaa. Se on täynnä rajoituksia. Noilla ihmisillä ei ole kontrollia elämästään, ja se on heidän kohtalonsa. Se on sitä heidän loppuelämänsä ajan.

Putin lausuu vuoden 2001 haastattelussa, että ”tässä mielessä on valituksi tulleen johtajan elämä paljon parempaa, koska se antaa sinulle mahdollisuuden palvella maatasi parhaiten, mutta myös mahdollisuuden elää tavallista elämää kun kautesi on ohi”.

– Se on myös jatkuva muistutus sinulle: jossain vaiheessa kautesi on ohi. Joten elät tavallista elämää, ja on tärkeää, että et tule häpeämään sitä mitä olet (virassasi) tehnyt, presidentti filosofoi auton takapenkillä.

– Sinun pitää katsoa ihmisiä silmiin uudessa statuksessasi (kuin tavallinen kansalainen) välttämättä katsekontaktia. Ja toinen tärkeä asia: kun elät kuin tavallinen ihminen, mitä teetkin valtion ja yhteiskunnan hyväksi nyt on sitä, mistä vastaat muutaman vuoden päästä tavallisena ihmisenä.

Presidentin mukaan ”se on vakava kannustin sille, että miettii kahdesti, ennen kuin tekee mitään päätöksiä eikä seuraa mitään monarkistisia tavoitteita”.

– Se on demokratian todellinen etu. Se on yksi syistä, joiden vuoksi demokratiat ovat elinkelpoisempia ja tehokkaampia.

Putin in 2001: “The life of a monarch is complicated.. an elected official is much better. At some point your term will be over.. you’ll live an ordinary life and it’ll be important not to be embarrassed by what you’ve done.” @CurrentTimeTv @RFERL https://t.co/UmwstWny52

— Daisy Sindelar (@DaisySindelar) March 3, 2022