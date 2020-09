Vitamiini vähensi rajusti koronapotilaiden ahdinkoa

Tuoreen tutkimuksen mukaan D-vitamiini vähentää merkittävästi koronaviruspotilaiden tarvetta tehohoitoon.

Espanjalaisen Reina Sofía -yliopiston tutkijat seurasivat 76 potilasta, joilta oli vahvistettu Covid-19:n aiheuttama keuhkokuume. Potilaille annettiin hydroksiklorokiinia ja antibiootteja. Lääkäriryhmä määritteli potilaiden siirtämisen teho-osastolle tarpeen mukaan.

Sattumanvaraisesti valituille 50 potilaalle annettiin lisäksi kalsidiolia, jota maksa muodostaa D3-vitamiinista.

Vitamiinia annettiin suuri annos ensimmäisenä hoitopäivänä ja pienempinä annoksina 3. ja 7. päivänä. Annos pidettiin tämän jälkeen tasaisena sairaalasta kotiuttamiseen, tehohoitoon siirtämiseen tai kuolemaan asti.

Tutkimuksen tuloksia on kuvailtu dramaattisiksi. Verrokkiryhmästä 13 henkilöä eli 50 prosenttia joutui seurantajakson aikana tehohoitoon, mutta D-vitamiinia saaneista vain yksi henkilö eli kaksi prosenttia.

Hoidon havaittiin pienentävän riskiä joutua tehohoitoon 25-kertaisesti. Kaikki hoitoryhmässä olleet kotiutettiin sairaalasta ilman komplikaatioita. Verrokkiryhmästä tehohoitoon joutuneista yksitoista potilasta lopulta kotiutettiin ja kaksi menehtyi.

– Kalsidioli vaikuttaa vähentävän sairauden vakavuutta, mutta lopullisen vastauksen saaminen edellyttää vielä lisätutkimuksia laajemmilla potilasryhmillä, tutkijat kirjoittavat The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology -julkaisussa.

1st randomized controlled trial on Vit D supplmnts + #Covid_19 w/ extraordinary results:

Control group (not taking vitamin D) -> 50% required ICU admission and 2 deaths.

Vitamin D group -> 2% admitted to the ICU and zero deaths. Small trial, in Spain https://t.co/axGxcDfJkT

— Nina Teicholz (@bigfatsurprise) September 4, 2020