Virustutkija: Rokotusluvut saattavat hämätä

Nuorempien rokottamiset ratkaisevia, ruotsalaistutkija sanoo.

Israelin koronatilanteessa nähtiin selkeä käänne parempaan kun puolet väestöstä oli saanut rokotteen. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, sanoo Karoliinisen instituutin dosentti, virustutkija Ali Mirazimi Aftonbladetille. Tärkeintä on saada virusta levittävät ikäryhmät rokotettua, ja Israelissa 16-59-vuotiaiden rokotekattavuus oli 40 prosenttia maan tautitilanteen hellittäessä.

Ruotsissa, jossa väestö on Israelia vanhempaa, on rokotekattavuuden saavutettava 60 prosenttia jotta rokotteiden vaikutus näkyisi yhteiskunnassa, Mirazimi arvioi. Laumasuoja saavutetaan kun suurin osa väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta, mutta jo yksi suojaa virukselta, tutkija sanoo.

Numerot eivät kuitenkaan ole ainoa ratkaiseva tekijä. Koronatilanne hellitti viime kesänä, ja on todennäköistä, että sama ilmiö toistuu tänäkin vuonna. Kesä ja rokotusten eteneminen johtaa Mirazimin mukaan siihen, että todennäköisesti tautitilanteessa nähdään selvä muutos parempaan heinäkuussa.