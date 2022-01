Virustutkija HS:lle: Havainto uudesta ”deltakron”-muunnoksesta voi olla virhe

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kyproksen variantissa on suomalaisvirologin mukaan toden­näköisesti kyse laboratorion virheestä.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti arvioi, että uutinen delta- ja omikronviruksien yhdistymisestä uudeksi variantiksi saattaa olla laboratorion tekemä virhe. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Kyprokselta uutisoitiin perjaintaina löytyneen koronaviruksen muunnos, jossa delta- ja omikronvariantit ovat sekoittuneet niin sanotuksi ”deltakron-muunnokseksi”.

Vapalahden mukaan löydös vaikuttaa kuitenkin siltä, että laboratoriossa on tapahtunut kontaminaatio eli näytteeseen on sekoittunut jotakin ei-toivottua. Virologi kertoo tilanteen sopivan siihen, että viruksen sekvensoinnissa monistettu perimän pätkä on poiminut laboratoriosta koronaviruksen omikronmuunnosta deltan sijaan. Hänen mukaansa tällaista tapahtuu välillä.

Hän myöntää, että yhdistelmäviruksen syntyminenkin on kuitenkin mahdollista.

– Tässä tapauksessa kyseessä on kuitenkin todennäköisimmin uutisankka, Vapalahti sanoo.