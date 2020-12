Virustilanne Pohjois-Karjalassa yhä kiihtymisvaiheessa

Koronavirusepidemia Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä on edelleen kiihtymisvaiheessa.

Tartuntojen määrä on viimeisen kahden viikon aikana ollut hiljalleen laskusuunnassa, mutta merkittävää muutosta tilanteessa ei ole vielä tapahtunut, kertoo Siun sote eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

Uusia, toisistaan erillisiä tartuntoja todetaan edelleen joka puolella maakuntaa. Viikolla 51 Siun soten alueella otetuista koronanäytteistä varmistui 29 koronavirustapausta. Kuluvalla viikolla tartuntoja on varmistunut keskiviikkoaamuun mennessä kahdeksan.

Yli 60-vuotiaiden osuus sairastuneista on tällä hetkellä noin 19 prosenttia ja heidän osuutensa sairastuneista on ollut kasvussa. Huolestuttavaa alueen epidemiatilanteessa on Siun soten mukaan lisäksi se, että enää noin 80 prosentissa tapauksista tartunnan alkuperä on pystytty selvittämään.

Koronavirustestejä otetaan edelleen noin 200–600 päivässä, myös viikonloppuisin. Positiivisten tulosten osuus testeistä oli viime viikolla alle yhden prosentin. Näytteenottomahdollisuuksia Siun soten toiminta-alueella on myös joulun ja vuodenvaihteen pyhäpäivinä, ja testeihin on tärkeää hakeutua lievissäkin oireissa mahdollisimman nopeasti.

Suositukset ja rajoitukset pysyvät ennallaan

Alueella ovat voimassa yhtenäiset suositukset kasvomaskien käytöstä, yksityistilaisuuksista, matkustamisesta ja harrastustoiminnasta sekä Aluehallintoviraston määräämä yli 20 hengen yleisötilaisuuksien kielto. Suositukset ovat voimassa 10. tammikuuta saakka ja yleisötilaisuuksia koskeva rajoitus 22. tammikuuta saakka.

Siun soten alueellinen koronavirusepidemian tilannekuvatyöryhmä kokoontui keskiviikkona 23. joulukuuta arvioimaan voimassa olevien suositusten ja rajoitusten riittävyyttä. Työryhmä katsoi, että voimassa olevat suositukset on syytä pitää voimassa, kunnes nähdään joulun ja vuodenvaihteen vaikutus tartuntojen määrään.

– Joulun ajan kohtaamisista mahdollisesti saadut tartunnat tulevat näkymään seuraavien kahden viikon aikana. Vuodenvaihteen pyhät ratkaisevat sen, saadaanko alueen epidemiatilanne kääntymään parempaan vai pahempaan suuntaan, toteaa työryhmän puheenjohtajana toimiva toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun sotesta.

– Epidemiatilanteen suunnan kääntäminen on meidän jokaisen omissa käsissä. Koronavirusrokotukset ovat alkamassa ensi vuonna ja toivoa on, että kevään mittaan tilanne helpottuu, hän jatkaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on todennut, että joulua ja uutta vuotta olisi hyvä juhlia samassa tilassa vain läheisimpien ihmisten kanssa ja pitää yhteyttä muihin vaikkapa etäyhteyksillä. Ikäihmisillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin ja heidän toiveitaan joulun vietosta on tärkeä kuunnella.

Siun soten toimipaikoissa vieraillessa on noudatettava henkilökunnan antamia ohjeita ja vierailuista on sovittava etukäteen.