Viruspaniikki Pohjois-Koreassa: Diplomaatit karkotetaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Määräys on hyvin poikkeuksellinen.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on määrännyt maansa ulkoministeriön seulomaan kaikki Pjongjangin ulkomaiset suurlähetystöt ja tilapäisesti karkottamaan kaikki diplomaatit, joilla on Wuhanin koronavirukseen liittyviä oireita, Daily NK kertoo.

Kim on määrännyt, että jokaiselle suurlähetystöissä työskentelevälle ja heidän perheenjäsenilleen on tehtävä terveystarkastukset.

On hyvin poikkeuksellista, että maa karkoittaa ulkomaisten suurlähetystöjen henkilöstön tarttuvan taudin leviämisen estämiseksi. Kim on ilmoittanut, että mikäli hänen määräyksiään ei noudateta kunnolla, tiedossa on rangaistus.

Mikäli suurlähetystön edustajat kieltäytyvät terveystarkastuksista tai väliaikaisesta karkotuksesta, heitä voi odottaa pysyvä karkotus maasta.

Kimin päätös ja sen toimeenpaneminen voi rikkoa kansainvälisiä lakeja, sillä kansainvälisen oikeuden mukaan ulkomaiset suurlähetystöt ja diplomaattiresidenssit nauttivat diplomaattisesta koskemattomuudesta.