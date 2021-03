Virusmuunnos levisi päiväkodissa, ryppäässä yli sata tartuntaa

Asiantuntijat eivät tiedä, miten B117-variantti on levinnyt Douglasin piirikuntaan.

Suuren osa laajan koronavirusryppään tartunnoista epäillään saaneen alkunsa päiväkodista Yhdysvaltain Omahassa, alueen paikallinen uutiskanava KNSB-TV kertoo.

Douglasin piirikunnan sairaanhoitopiirin mukaan positiivisia testituloksia on nyt todettu yli 100. Suurin osa niistä on niin sanottua brittimuunnosta eli B117-varianttia.

Myös toinen tautiryvästymän epäillään liittyvän Omahan päiväkotiin. Sairaanhoitopiirin mukaan yli puolet henkilökunnasta ja asiakkaista on sairastunut virukseen.

– Nyt olisi kriittisen tärkeää, että päivähoidon henkilökunta kävisi ottamassa rokotteen, piirikunnan terveysjohtaja Adi Pour sanoo KNSB-TV:lle.

Piirikunnassa tartuntataudeista vastaavan asiantuntijan Justin Frederickin mukaan rypäs ei ole mitenkään poikkeuksellinen, vaan sellainen voisi saada alkunsa mistä tahansa oppilaitoksesta.

Toistaiseksi on epäselvää, miten brittimuunnos on levinnyt piirikuntaan.

– Meillä on terveysosastolla sanonta, jonka mukaan seuraava ryvästymä tai seuraava epidemia on vain lentomatkan päässä. Ihmiset liikkuvat ympäri maapalloa, ympäri maata ja se on hienoa. Mutta on myös asioita, joiden suhteen pitäisi olla varuillaan, sairaanhoitopiirin tiedottaja Phil Rooney katsoo.