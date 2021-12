Virusmuunnos leviää, uusi ennätys – nyt 2225 tartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Omikronmuunnoksen arvioidaan yleistyvän nopeaan tahtiin Helsingin seudulla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on vahvistanut 2 225 uutta koronavirustartuntaa eli enemmän kuin kertaakaan yksittäisenä päivänä pandemian aikana. Mukana on poikkeuksellisesti myös keskiviikkoaamun tapauksia, joten torstain luku on vastaavasti pienempi.

Uusia infektioita on todettu viimeisten kahden viikon aikana 21 150 kappaletta eli 9 368 enemmän kuin edeltävien 14 vuorokauden aikana.

Sairaalahoidossa on 314 koronapotilasta, joista 46 on tehohoidossa.

Omikronmuunnoksen arvioidaan leviävän tällä hetkellä räjähdysmäisesti pääkaupunkiseudulla. Helsingin Sanomien mukaan omikrontapauksia ja -epäilyjä oli viime viikolla 6–7 prosenttia, mutta tällä viikolla jo 25 prosenttia.

Vantaalla saa varattua ajan kolmannteen rokotukseen. Minulla tulee 5kk toisesta rokotteesta tammikuussa, heti varaamaan! Kunnat toimivat kyllä ripeämminkin, jos rokoteväliä päätetään lyhentää. Ja jos työterveys aiotaan ottaa mukaan, se kannattaa tehdä heti. #koronafi https://t.co/vkPmVcK7IK — Sari Multala (@SariMultala) December 15, 2021