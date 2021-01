Virusmuunnos aiheuttaa oireita aiempaa herkemmin

Britannian ONS-tilastokeskuksen mukaan maassa leviävä koronavirusmuunnos aiheuttaa aiempia viruskantoja useammin selviä oireita sairastuneille.

Toisaalta yhä harvemman potilaan on havaittu kärsivän haju- ja makuaistin tilapäisestä heikkenemisestä tai katoamisesta.

Alustavien tietojen valossa muutos ei vaikuta dramaattiselta. Virusmuunnoksen saaneista 53 prosenttia kertoi kärsineensä yskästä, kuumeesta ja väsymyksestä. Aiemmissa koronaversioissa vastaava osuus oli 48 prosenttia.

Haju- ja makuaistin muutoksista ilmoitti aiemman 22 prosentin sijaan 19 prosenttia potilaista.

Britannian terveysviranomaiset ilmoittivat viime viikolla, että niin sanottu Kentin virusmuunnos voi aiheuttaa aiempaa enemmän kuolemantapauksia. Sen on arvioitu leviävän 30–70 prosenttia vanhoja kantoja tehokkaammin. Virusmuunnoksen osuus on tällä hetkellä noin 60 prosenttia kaikista maan koronatartunnoista.

Epidemia vaikuttaa kääntyneen Britanniassa laskuun tammikuun puolivälin tienoilla vuodenvaihteen huipun jälkeen. Sairaalahoitoon otettujen potilaiden päivittäinen määrä on laskenut esimerkiksi Lontoossa noin kolmasosan viime viikkojen aikana.

Laajamittaisten rokotusten etenemisestä toivotaan lähikuukausina apua. Lääkeyhtiö AstraZenecan johtaja Pascal Soriot vakuutti La Repubblica -lehdelle, että kaikki yli 50-vuotiaat saadaan rokotettua Britanniassa maaliskuuhun mennessä.

Today we’re providing analysis on the characteristics of those testing positive for COVID-19 in England.

This includes the symptoms reported by those who tested positive compatible with the new variant https://t.co/vWxdOeviJI pic.twitter.com/UKakEwh6rf

— Office for National Statistics (ONS) (@ONS) January 27, 2021