Virusmuunnoksen kukistava rokote testeihin lähiviikkoina

Amerikkalainen Moderna-yhtiö kertoo aloittavansa kliiniset kokeet uudella tehosterokotteella, joka on suunniteltu erityisesti Etelä-Afrikassa kiertävää virusmuunnosta vastaan.

Tuotteen raaka-aineet on jo toimitettu Yhdysvaltain terveysvirasto NIH:lle lähiviikkoina alkavia ihmiskokeita varten.

Koehenkilöt on jaettu kahteen ryhmään, joista ensimmäiselle on annettu aiemmin Modernan nykyisen koronavirusrokotteen ensimmäinen annos. Toinen ryhmä koostuu toistaiseksi rokottamattomista henkilöistä.

Tehosterokote voisi siirtyä laajempaan tuotantoon vuoden jälkipuoliskolla, jos se todetaan turvalliseksi ja tehokkaaksi.

Laboratoriokokeiden mukaan Modernan nykyinen rokote tuotti vain kuudesosan alkuperäisestä vasta-ainemäärästä eteläafrikkalaista E484K-varianttia vastaan. Sen uskotaan silti vähentävän merkittävästi vakavan taudinkuvan riskiä.

Modernan mRNA-rokotteita voidaan muokata uusia uhkakuvia vastaan huomattavasti perinteisiä rokotteita nopeammin.

We plan to study a dose range of 50 μg & lower for variant-based boosters & an additional booster of mRNA-1273. If the effective dose for a booster is 50 μg, then the 2022 supply could be significantly higher than 1.4 billion doses. Read more: https://t.co/C2mZIYpp1m pic.twitter.com/xnaMh12mdf

— Moderna (@moderna_tx) February 24, 2021