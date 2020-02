Karanteeniin laitettu juoksi kotonaan ympyrää 66 kilometriä

Kymmenet miljoonat ihmiset on asetettu karanteeniin Kiinassa, jossa koronavirus on tartuttanut ainakin 60 000 ja surmannut yli 1500 ihmistä.

Epidemia-alueella asuva Pan Shancu on jatkanut juoksuharrastustaan viranomaisten asettamista rajoituksista huolimatta. CBS Newsin mukaan hän on hölkännyt ympäri pientä asuntoaan maratoniakin pidemmän ultrajuoksun verran.

Sosiaalisessa mediassa runsaasti julkisuutta saanut Pan Shancu kertoo juosseensa asunnossaan 66 kilometriä 6 tunnissa ja 41 minuutissa.

– Tunsin aluksi hieman huimausta. Mutta kun kiertää ympäri montaa kertaa, niin lopulta siihen tottuu. Juokseminen on kuin addiktio. Jos et juokse pitkään aikaan, niin jalat tuntuvat levottomilta, Pan sanoo.

Hän kertoo odottavansa kärsimättömästi poikkeustilan loppumista, minkä jälkeen tavoitteena on sadan kilometrin juoksu.

The coronavirus outbreak may have forced people in China to lock themselves indoors, but that didn't stop this man from running an ultra-marathon in his apartment https://t.co/7sTGDWxP1P pic.twitter.com/BiNg2bmh2G

— CBS News (@CBSNews) February 16, 2020