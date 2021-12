Virusaalto USA:ssa – ”erittäin rankat viikot edessä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Washington D.C.:n tapausmäärät ovat nousseet lähes tuhannella prosentilla kahden viikon aikana.

Koronaviruksen omikronmuunnoksen varoitetaan leviävän erittäin nopeaan tahtiin eri puolilla Yhdysvaltoja.

Lomakauden aikana uudeksi epidemiakeskukseksi on muodostunut Washington D.C.:tä ympäröivä alue, jossa tartuntoja on ollut enemmän kuin kertaakaan pandemian aikana. Kasvua on ollut lähes tuhat prosenttia viimeisten kahden viikon aikana.

New York Times -lehden mukaan tilanne on samankaltainen Virginiassa ja Marylandissa, jossa infektioita on ollut viime päivinä kaksi kertaa enemmän kuin edellisen epidemiahuipun aikana tammikuussa.

Montgomeryn piirikunnan varahallintojohtaja Earl Stoddard ennakoi koronatapausten määrän kasvavan lähiaikoina, mutta toivoo sairaalahoidon tarpeen pysyvän matalampana kuin deltamuunnoksen kohdalla. Haasteena ovat terveydenhuollon henkilökunnan lisääntyvät sairauspoissaolot ja karanteenit.

– Seuraavista kolmesta tai neljästä viikosta on tulossa erittäin rankat, Stoddard toteaa.

Tapausmäärien oletetaan olevan huomattavasti ilmoitettua korkeampia, sillä luvuissa ei näy yhä yleisemmiksi käyneiden kotitestien tuloksia.

Marylandin yliopiston terveystieteiden professori Neil Sehgal arvioi omikronmuunnoksen leviävän erityisesti 20–49-vuotiaiden ikäryhmässä, jotka ovat matkustaneet paljon lomakaudella ja olleet sosiaalisesti aktiivisia. Hän viittaa tutkimuksiin, joiden perusteella virus leviää helpommin nuorten välityksellä.

– Näemme nyt lomajuhlinnan aiheuttaman ilmiön, luulisin, Neil Sehgal pohtii.