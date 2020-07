Virus ryöpsähti Hongkongissa – toisen aallon uskotaan alkaneen

Uusia ryppäitä on ilmaantunut maskeista ja kovasta testauksesta huolimatta.

Eräänä koronavirustaiston voittajista pidetyssä Hongkongissa on todettu viime aikoina uusia tartuntaryppäitä, joiden perusteella asiantuntijat arvioivat epidemian toisen aallon alkaneen. Uusien tartuntojen uskotaan lähteneen Hongkongin ulkopuolelta tulleista taudinkantajista.

Hongkongin yliopiston epidemiologian ja biostatistiikan professori Benjamin Cowlingin mukaan viimeisen muutaman päivän aikana on tunnistettu 50 paikallista tartuntaa. Niitä odotetaan tulevan vielä paljon lisää.

Cowlingin mukaan koronaviruksen tartuttavuusluvun arvioidaan tällä hetkellä olevan paikallisten tartuntojen kohdalla peräti lähellä kolmea. Se merkitsee sitä, että yksi taudinkantaja tartuttaa keskimäärin kolme muuta. Tällä vauhdilla epidemia kiihtyy erittäin nopeasti.

– Tarvitaan paljon työtä, että näin korkea tartuttavuusluku saadaan alas, Cowling sanoo Twitterissä.

Uusia tartuntaryppäitä on jäljitetty esimerkiksi vanhainkotiin, kaupungin vuokrataloon ja joihinkin ravintoloihin. Cowling huomauttaa, ettei ”testaa ja jäljitä” -strategia tai laaja maskien käyttö ole riittänyt estämään kehitystä.

– Arvioimme ensimmäisen aallon analyysissämme, että tartuttavuusluku nousi yli kahden maaliskuun lopulla. Tämä tapahtui, vaikka testejä ja jäljitystä tehtiin paljon, kaikki pitivät maskeja, koulut olivat kiinni ja suuria kokoontumisia kehotettiin välttämään, Benjamin Cowling sanoo.

Ensimmäinen aalto saatiin kuriin etätyömääräyksillä, sulkemalla baarit ja harrastuspaikat sekä lisäämällä sosiaalisen eristyksen sääntöjä ravintoloissa.

Kuinka toinen aalto sitten lähti käyntiin?

– Emme ehkä koskaan saa tietää, mutta ottaen huomioon, ettei paikallisia tartuntoja ole ollut lähes kolmeen kuukauteen, ovat viimeisimmät ryppäät saattaneet saada alkunsa suhteellisen tuoreista ulkopuolelta tulleista [tartunnoista], Benjamin Cowling pohtii.

Hän painottaa, miten tärkeää on pitää tartunnat poissa Hongkongiin saapuvien tehokkaalla testaamisella ja karanteeneilla.

– Kun epidemia alkaa, vaatii sen pysäyttäminen valtavasti työtä.

Vaikka paikalliset asiantuntijat herättelevätkin huolia uudesta aallosta, on tiheästi asuttu liki 7,5 miljoonan asukkaan Hongkong silti selvinnyt koronaviruksesta toistaiseksi verrattain vähällä.

Vahvistettuja koronatapauksia on tähän mennessä todettu 1 404. Heistä lähes kaikki lasketaan jo parantuneiksi ja vahvistettuja aktiivisia tapauksia on tällä hetkellä alle 200. Päivittäiset tapausmäärät ovat kuitenkin nousseet huolestuttavasti kesäkuun lopulta lähtien. Eilen uusia tartuntoja todettiin 42.

