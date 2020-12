Virus levisi hormien kautta asuntoihin – ”tarvitaan tuuletusohjeita”

Koronaviruksen varoitetaan leviävän mahdollisesti myös asuinrakennusten ilmanvaihtokanavien kautta.

Yhdysvaltain tutkijaliiton johtaja Ali Nouri nostaa esiin eteläkorealaisen tutkimuksen, jossa suuren asuinrakennuksen kaikki 437 asukasta testattiin tartuntaryppään seurauksena.

Tartuntoja havaittiin kymmenellä eri kerroksessa asuvalla henkilöllä, joista kaikki asuivat kahden pystysuuntaan kulkevan ilmanvaihtokanavan varrella. Poistoilmakanavat olivat yhteydessä asuntojen vessoihin.

Vanhassa rakennuksessa ei ollut erillisiä puhaltimia, joten ilmavirta saattoi ajoittain virrata kanavasta kylpyhuoneeseen. Koronaviruksen ei uskota levinneen hissien kautta, sillä osa tartunnan saaneista käytti ainoastaan portaikkoa.

– Tutkimus viittaa siihen, että aerosolien aiheuttamaa tartuntariskiä ei ole huomioitu riittävällä tavalla heikosti tuuletetuissa sisätiloissa, tutkijat kirjoittajat International Journal of Infectious Diseases -tiedejulkaisussa.

Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkijatohtori Jukka Koskela pitää tutkimusta vahvana argumenttina aerosolitartuntojen puolesta.

– Pisarat eivät hormeissa matkaile, myöskään hissien tai muiden yleisten tilojen käyttö ei leviämistä selitä. Olisiko viimein aika antaa konkreettisia tuuletusohjeita muutoinkin kuin asiantuntijoiden toimesta? Ihan viranomaisilta, Jukka Koskela kysyy Twitterissä.

